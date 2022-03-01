Следствие устанавливает виновных в гибели рабочего на строительстве дома по ул. К. Иванова

В Чебоксарах расследуется уголовное дело по факту смерти рабочего при выполнении строительных работ.

По версии следствия, в конце декабря прошлого года 25-летний строитель выполнял в Чебоксарах работы по устройству монолитного перекрытия 10-го этажа многоквартирного жилого дома на улице К. Иванова. Но потерял равновесие и упал на перекрытие 8-го этажа. Получив серьезные травмы, молодой человек чуть позже скончался в больнице.

По выводам следствия (СУ СКР по Чувашии), произошедшее стало возможным из-за того, что на строительстве дома не были установлены страховочные тросы. Также были нарушены правила и нормы охраны труда со стороны работников строительной организации, ответственных за технику безопасности на объекте строительства.