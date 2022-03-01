Следствие устанавливает виновных в гибели рабочего на строительстве дома по ул. К. Иванова

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах расследуется уголовное дело по факту смерти рабочего при выполнении строительных работ.
По версии следствия, в конце декабря прошлого года 25-летний строитель выполнял в Чебоксарах работы по устройству монолитного перекрытия 10-го этажа многоквартирного жилого дома на улице К. Иванова. Но потерял равновесие и упал на перекрытие 8-го этажа. Получив серьезные травмы, молодой человек чуть позже скончался в больнице.
По выводам следствия (СУ СКР по Чувашии), произошедшее стало возможным из-за того, что на строительстве дома не были установлены страховочные тросы. Также были нарушены правила и нормы охраны труда со стороны работников строительной организации, ответственных за технику безопасности на объекте строительства.

Опубликовано: 10 марта 2022 г.


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