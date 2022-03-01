8 марта. Республика в событиях и лицах

1897 — в с. Ковали Цивильского уезда Казанской губернии (ныне Урмарского района Чувашской Республики) родился Василий Степанович Степанов, организатор сельскохозяйственного производства. Долгое время трудился на целинных землях, — руководил совхозом «Красивинский» Акмолинской области в Казахстане. За получение высоких урожаев зерновых культур и освоение целинных и залежных земель в 1957 году присвоено звание Героя Социалистического Труда.

1913 — в с. Троицко-Куроедово ныне Самарской области

родился Александр Александрович Дуняк, народный артист Чувашской АССР, заслуженный артист РСФСР. В 1933-1980 годах работал артистом Республиканского русского драматического театра. Создал более 200 ролей современного и классического репертуара. Высокая артистическая культура, тонкая актёрская техника позволяли ему с одинаковым успехом работать над созданием самых разноплановых сценических характеров.

Занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

1915 — в г. Алатырь родился Александр Михайлович Горчаков, полный кавалер ордена Славы. С 1941 года участвовал в боевых операциях на Северо-Западном, Сталинградском, 1-м Белорусском фронтах. Сражался в Сталинграде и на Донбассе, освобождал Никополь и Одессу, Молдавию и Польшу, форсировал р. Висла и Одер. Награждён орденами Славы 3-й степени (25 сентября 1944 г.), 2-й степени (26 марта 1945 г.), 1-й степени (15 мая 1946 г.). За большой вклад в защиту Родины и активную общественно-политическую работу занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

1915 — в чувашском селе Старое Якушкино Бугурусланского уезда Самарской губернии (ныне Сергиевского района Самарской области) родился Леонид Никонорович Родионов, драматург, один из первых чувашских профессиональных режиссеров, получивших высшее театральное образование, народный артист Чувашской АССР, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР, заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1940-1987 годах работал режиссером и главным режиссером Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова. За спектакль «Хумсем çырана çапаççĕ» (Волны бьют о берег) по пьесе Н. Терентьева удостоен звания лауреата Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского. Автор более 20 драматических произведений, поставленных в театрах Чувашии.

1919 — в г. Алатырь родился Александр Васильевич Кочетов, Герой Советского Союза. Выпускник Энгельсского военного авиационного училища в Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941 года, воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Северо-Кавказском, Южном, 4-м Украинском, 3-м и 1-м Белорусском фронтах. Командир авиаэскадрильи 278-й истребительной авиационной дивизии старший лейтенант А.В. Кочетов совершил 488 боевых вылетов и провёл 105 воздушных боёв, в которых сбил лично 34 и в составе группы 8 самолётов противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 13 апреля 1944 года.

В послевоенное время служил командиром звена в Чебоксарском аэроклубе ДОСААФ, возглавлял городской стрелково-спортивный клуб. Занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Его именем названы улицы в городах Алатырь и Чебоксары, Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа.

1922 – в поселке Золотковский Владимирской области родился Евгений Иванович Францев, Герой Советского Союза. Его детские и юношеские годы прошли в г. Шумерля. Окончил Ейское военно-морское авиационное училище. В Великой Отечественной войне участвовал с июля 1943 года в составе Северного флота. 22 января 1943 года первым в истории нашей авиации уничтожил торпедой вражескую подводную лодку. 15 сентября 1944 года вылетел в район вражеских коммуникаций в Баренцевом море, потопил транспорт водоизмещением 2000 т, но с боевого задания не вернулся. Звание Героя Советского Союза присвоено 19 августа 1944 года. Навечно зачислен в списки авиачасти Северного флота. Его именем названа улица в г. Шумерля.

1930 – вышел в свет первый номер Алатырской городской и районной газеты «За коллективизацию». С 1992 года издается под названием «Алатырские вести».

1932 – В Чебоксарах вступила в строй радиовещательная станция РВ-74 на средних волнах. С этого дня началось регулярное вещание на чувашском языке. Считается днем рождения Чувашского радио.

1969 – в Чебоксарах состоялось первое выступление чувашского эстрадного ансамбля «Сеспель». Концертная программа, в подготовке которой принимали участие композитор Марк Фрадкин и поэт Николай Доризо была показана в зале Чувашской государственной филармонии. С первых дней основным направлением работы коллектива стала пропаганда чувашской эстрадной песни. «Сеспель» первым из коллективов республики был удостоен чести представлять эстрадное искусство Чувашии за рубежом.

1991 – подписчики получили первый номер республиканского иллюстрированного журнала для женщин «Пике» (Сударушка) тиражом 53 тысяч экземпляров. На его страницах публиковались статьи о деятелях культуры, искусства, произведения чувашских писателей, полезные советы по домоводству.

1996 – вышел первый номер газеты «Республика» Государственного Совета Чувашской Республики. Газета была создана для всестороннего и объективного освещения деятельности чувашского парламента и оперативного информирования избирателей об изменениях в законодательстве. Новые законы, ключевые события, депутатские будни, актуальные интервью — все самое важное находят сегодня читатели на страницах еженедельной газеты.