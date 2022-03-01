Школьникам и студентам доступным языком рассказали о ситуации на Украине

Ко Всероссийскому открытому уроку «Защитники мира», прошедшему 3 марта, присоединились все образовательные учреждения Чувашии. Эфир был посвящён освободительной миссии на Украине – школьникам и студентам подробно рассказали о предыстории сегодняшних событий и объяснили, как отличить правду от лжи в потоке новостей.

Чтобы помочь молодым людям разобраться в сложных вопросах, в ЧГПУ имени И. Я. Яковлева приехали министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров и председатель Союза ветеранов ВМФ Чувашской Республики Владимир Крюковский. А ведущими самого открытого урока стали школьница София Хоменко и журналист, сотрудник центрального штаба ОНФ Денис Полунчуков.

Начав с краткого введения в общую историю российского и украинского народов, они объяснили, из-за чего сегодня беспокойно на Украине. Денис Полунчуков напомнил об используемом Западом принципе «Разделяй и властвуй», который применяется сейчас по отношению к братским народам России и Украины. «Луганск и Донецк – это не земля, это люди. Россия много лет призывала признать их суверенными. А с недавнего времени возобновились обстрелы их территории, из-за чего была объявлена мобилизация. Просто нельзя было игнорировать просьбу помощи республик».

Эксперты и участники урока — жители Донецкой и Луганской народных республик — также объяснили, что жители Донецка, Луганска и Крыма выбрали сторону России. Ребята рассказали, что Крым и Севастополь воссоединились с Россией, а в Луганске и Донецке все эти восемь лет шла война.

«В такое непростое время, когда идёт поток различной информации и непонятно, где ложь, а где факты, с молодёжью нужно вести именно диалог. Это необходимо для того, чтобы студенты и школьники могли задавать интересующие их вопросы учителю истории и обществознания или преподавателю вуза и получать полноценные ответы. Это даст историческую ретроспективу и современное понимание вопроса, а это важно для осознания школьниками происходящего», — считает министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров.

Константин Арсентьев