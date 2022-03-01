В Чувашии стартовала акция «Вам, любимые!»

Тюльпаны, песни, экскурсии и добрые слова

Уже на этой неделе в Чувашии началась всероссийская акция «Вам, любимые!», приуроченная к Международному женскому дню. Одними из первых к ней подключились волонтеры Канашского района.

Вчера они отправились в первый праздничный вояж по сельским поселениям, чтобы поздравить представительниц прекрасной половины человечества и подарить тюльпаны. Таких «цветочных командировок» в районе будет еще немало. А 6 марта в райадминистрации для всех желающих будет представлена праздничная концертная программа.

На главных улицах Цивильска в Международный женский день добровольцы тоже подарят женщинам цветы и вручат открытки, сделанные детскими руками.

В Алатырском районе с 6 по 8 Марта проведут районный флешмоб в честь женского праздника. В социальных сетях будут запущены красочные ролики с поздравлениями.

Необычным образом встретить праздник предлагает чебоксаркам и гостьям города агентство по развитию туризма в Чувашии. Сначала прекрасных дам пригласят на экскурсию «Столицы женский образ». Начнется она, само собой, от монумента Матери, а затем, на прогулке по весенним Чебоксарам, экскурсоводы расскажут о том, какую роль сыграли женщины в истории города, о знаменитых уроженках Чебоксар и в честь каких женщин названы улицы столицы. Финалом же праздничной программы по выбору самих экскурсанток могут стать знакомство с театральным закулисьем или миром моды, уроки танца, мастер-класс по живописи или по варке шоколада…