В Чувашии прошло торжественное открытие Года выдающихся земляков

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В фойе были представлены подлинники картин чувашских художников из собрания Чувашского художественного музея. Фото Максима Васильева

Они дарят людям свет

Люди, чья жизнь — пример служения родной земле и делу, люди-маяки, осветившие путь многим поколениям потомков… На торжественном открытии Года выдающихся земляков в республике, состоявшемся в Чувашской государственной филармонии, пожалуй, главной эмоцией стало чувство невероятной гордости. Талантливые ученые, видные изобретатели, сильные духом спортсмены — наверное, нет ни одной сферы, где бы трудолюбивые сыновья и дочери Чувашии не проявили себя, не прославили в веках совсем небольшую республику на огромной карте России. Весь год в Чувашии и далеко за ее пределами будут звучать имена и дела великих уроженцев республики и тех, кто трудился во благо ее процветания.
Рассказать о каждом, конечно, не хватит и целого газетного номера. Вот и на торжестве по случаю открытия Года яркими вспышками просияли имена лишь некоторых из них. Знаменитый зодчий, автор ограды Летнего сада в Санкт-Петербурге Петр Егоров, известный на весть мир ученый-востоковед Никита Бичурин, просветитель чувашского народа Иван Яковлев, академик-кораблестроитель Алексей Крылов, легендарный начдив, уроженец республики Василий Чапаев, оперный певец, солист Большого театра Максим Михайлов, ядринец, артист-трагик Николай Мордвинов, всемирно известный врач-офтальмолог Святослав Федоров, ну и, конечно, гордость республики, легендарный космонавт-три и человек с большой буквы Андриян Николаев, балерина Надежда Павлова, спортсменка-парашютистка Мая Костина… — в видеоролике со сцены проносились и проносились кадры с дорогими каждому жителю республики людьми.

До открытия Глава республики ознакомился с выставкой «Гордость Чувашии». А в фойе в это время царила непринужденная дружеская обстановка: известные люди с радостью приветствовали друг друга.

«Эти люди двигали науку, спорт, делали открытия в различных сферах. Они прославляли не только свое имя, что само собой, но и Чувашию, Россию, до этого — СССР, Российскую империю. Тем самым доказывая, что они достойные сыновья и дочери своего народа, своей отчизны, своей Родины», — открыл торжество Глава Чувашии Олег Николаев. Хоть и творили они совершенно в разных областях, их, как отметил Олег Николаев, многое объединяло: это и умение мечтать, и стремление отдавать каждую частичку своей души делу, которому они служили. Это и есть секрет их успеха. Таким, например, был наш всенародно любимый Андриян Григорьевич Николаев. Сколько чувашских мальчишек брали с него пример! Так, легендарный космонавт определил жизненный путь Героя России, генерал-лейтенанта Николая Гаврилова.
С именем Андрияна Григорьевича связан, пожалуй, самый трогательный момент торжественной церемонии. С теплотой люди встретили кадры видеохроники, на которых космонавт исполняет вместе со зрителями на одном из концертов свою любимую песню на чувашском языке «В??, в?? кук-кук». А когда мелодию заиграла Чувашская государственная академическая симфоническая капелла под управлением дирижера, народного артиста России Мориса Яклашкина, зал в едином порыве под аплодисменты запел слова этой песни. «Достигнув высот в самом прямом смысле этого слова, Андриян Николаев как никто был близок к народу и очень любил чувашскую культуру», — сообщили со сцены ведущие.
«Вспоминая сыновей и дочерей Чувашии, восхищаясь их достижениями, умением справляться с трудностями, мы становимся сильнее. Это вдохновляет и придает уверенности в преодолении любых сложностей», — сказал Олег Николаев. Причем, по его словам, необязательно иметь мировую славу. Быть полезным для конкретной деревни, школы, предприятия, трудового коллектива — не менее важно. А все намеченные в этом году мероприятия, несомненно, позволят сохранить память обо всех выдающихся людях Чувашии и рассказать о них подрастающему поколению. Впрочем, как отметил Олег Николаев, нам есть, кем гордиться и сегодня. В республике и за ее пределами есть много подающих надежды молодых, сильных и способных земляков. И их достижениями мы тоже будем восхищаться. «Обобщая все наше достояние, мы будем становиться еще сильнее перед вызовами, которые стоят перед нами», — уверен Олег Николаев.
Символичным назвала официальный старт Года выдающихся земляков в первые дни весны председатель Общественного совета при Главе Чувашии Наталия Партасова. Идея посвятить год знаменитым людям республики, напомнила она, нашла отклик у всех, кто неравнодушен к судьбе родного края. «Что объединяет выдающихся земляков? Это уникальная творческая мысль, это замечательные дела во всевозможных областях, плодами которых пользуется и еще будет пользоваться не одно поколение потомков. Но самое главное, что их объединяет, — это служение: свети другим, сгорая сам. Это, наверное, девиз славных и замечательных людей Чувашии. Для всех нас они как маяки, особенно сейчас, в это непростое время. И очень важно, чтобы мы и наши дети знали и брали пример с них. Мы верим, что дети, так же как и мы, будут гордиться родной республикой, и смело и гордо будут идти вперед», — убеждена она.
В Чувашской государственной филармонии в этот день собралось немало знаменитый людей, чьими достижениями гордится республика сегодня. А в фойе была представлена выставка, рассказывающая о знаменитых земляках.

ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ, председатель Госсовета Чувашии:

— Чувашия гордится своими земляками — трудолюбивыми, творческими, активными. Где бы мы ни побывали, везде можно встретить уроженцев нашей республики, которые прославляют Чувашский край. В Чувашии проживают представители 128 народов и народностей, все они живут в дружбе, мире и согласии.
 

Митрополит Чебоксарский и Чувашский, глава Чувашской митрополии Савватий:

— Чувашская земля щедра и богата на талантливых людей. Наверное, поэтому она взрастила так много прославленных земляков. Мы ими по-настоящему гордимся. Это и митрополит Варнава, который до последнего вздоха служил Чувашии, хоть и был родом не из республики. Он сердцем привязался к этому краю. Я думаю, никто не будет возражать, если мы увековечим память митрополита Варанавы. Это был действительно великий человек, которого знал и уважал весь православный мир не только в России, но и в других православных странах. Ну а чувашская земля родит еще много достойных людей, которые принесут пользу России и нашей родной республике.
 

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА, олимпийская чемпионка:

— Золотыми буквами вписаны имена чувашских спортсменов в историю спорта. Начиная с самого первого олимпийца Ардалиона Игнатьева, который дал понять молодежи, что человек способен на все, надо лишь быть решительным, трудолюбивым и упорным. Сегодняшняя ситуация в мире спорта нас, ветеранов, конечно, огорчает. Последние Олимпийские игры показали, что некоторые амбициозные государства решают свои политические вопросы через спорт. Но один из принципов — спорт вне политики.

Кстати

О земляках — книги, сайты, выставки

Весь 2022 год в республике будут проводиться различные мероприятия, направленные на увековечивание памяти и признание заслуг выдающихся земляков, прославивших Чувашию, укрепление межрегиональных, международных связей и имиджа республики.
Так, уже работает сайт ЗемлякиЧувашии.рф, где собраны основные данные о выдающихся личностях. Также начал работу портал «365 дней с выдающимися людьми Чувашии» — ресурс ежедневно знакомит с именинниками дня.
Большая работа запланирована государственными архивами и библиотеками. В 2022 году состоятся выставки, посвященные Петру Хузангаю, Константину Иванову, Элли Юрьеву, Геннадию Айги, Андрияну Николаеву, Надежде Павловой и многим другим.
В физкультурно-спортивных организациях будут организованы музеи и выставки спортивной славы. Также будет издана аудиокнига «Петĕр Хусанкай. Эпир пулнă, пур, пулатпăр», многоформатные сборники для инвалидов по зрению «Архитектор Петр Егоров» и «Надежда Павлова — гордость Чувашии», фотоальбом о жизни и деятельности Андрияна Николаева и другие книги.
А в июне состоится «Форум земляков» с участием уроженцев Чувашии, проживающих в регионах Российской Федерации и зарубежных странах, который станет одним из главных событий Года.

 

Фоторепортаж Максима Васильева:




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Опубликовано: 3 марта 2022 г.


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