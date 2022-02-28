Можно ли погасить долг маткапиталом?

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Первоначально договор долевого участия оформлялся в кредит, без участия средств материнского капитала. Дом еще не сдан, а у нас появилась возможность погасить часть долга маткапиталом. Как можно воспользоваться этими денежными средствами?

Ольга Никитина, Канаш

Начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова пояснила: чтобы воспользоваться средствами маткапитала, необходимо внести изменения в договор долевого участия. Если стороны в нем не меняются, то это можно сделать, заключив дополнительное соглашение между участниками указанного договора.

Опубликовано: 2 марта 2022 г.


Читайте также:

Материнский капитал - 2020: какие изменения
Плюс пять тысяч: все о дополнительных выплатах на детей до трех лет семьям с материнским капиталом
Почему жители Чувашии покупают квартиры в ипотеку от Сбербанка?
До 1 ноября квартиру в новостройке можно купить в кредит под 6,5%
Цитата номера
Кто сегодня может рассчитывать на льготы при покупке жилья
Про индексацию выплат, материнский капитал и досрочную пенсию для многодетных матерей
ВТБ снижает ставки по ипотеке

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.