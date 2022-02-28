Можно ли погасить долг маткапиталом?

Первоначально договор долевого участия оформлялся в кредит, без участия средств материнского капитала. Дом еще не сдан, а у нас появилась возможность погасить часть долга маткапиталом. Как можно воспользоваться этими денежными средствами?

Ольга Никитина, Канаш

Начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова пояснила: чтобы воспользоваться средствами маткапитала, необходимо внести изменения в договор долевого участия. Если стороны в нем не меняются, то это можно сделать, заключив дополнительное соглашение между участниками указанного договора.