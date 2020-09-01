До 1 ноября квартиру в новостройке можно купить в кредит под 6,5%

В Чувашии за четыре месяца (май — август) льготной ипотекой под 6,5 процента воспользовались более двух тысяч семей. Такую статистику дает Управление Росреестра по Чувашии.

И застройщику благо

Напомним, в середине апреля нынешнего года Правительство России запустило новую ипотечную госпрограмму. Льготный кредит на жилье до 1 ноября 2020 года можно оформить во многих крупных российских банках.

Власти пошли на такой шаг, чтобы помочь строительной отрасли и кредитным организациям в период спада экономики из-за распространения нового коронавируса. Проценты у кредита низкие, потому что разницу между рыночной ставкой и 6,5 процента субсидирует государство.

Однако приобрести любое жилье по этой программе не получится. Квартиру можно купить только в новостройке и только у застройщика. Причем неважно, на какой стадии строительства находится дом: котлован или уже сдан в эксплуатацию. К заемщику не предъявляется особых требований. Обязательное условие — российское гражданство и первоначальный взнос 20 процентов. Если нет собственных сбережений, то разрешено вносить материнский капитал или использовать другие виды субсидирования. Кроме того, государством установлены пограничные суммы, которые можно занять у кредитного учреждения для оформления льготной ипотеки. Для нашего региона этот предел составляет 3 млн рублей. В остальном банк вправе самостоятельно принимать решение о выдаче кредита.

ЦИФРА: 7 тысяч договоров на сумму 18,5 млрд рублей заключено в Чувашии с участниками долевого строительства на 1 сентября 2020 года

Льготная ипотека под 6,5 процента стала хорошим подспорьем для тех, кто не подпадает под другие действующие в России жилищные программы, комментирует ситуацию руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева. Во многих регионах во время пика пандемии — с апреля по июнь — рынок недвижимости значительно «присел». Показатели по регистрации ипотечных договоров в разы снизились по сравнению с предыдущими годами.

«Тогда как в Чувашии за этот период отмечен пусть и небольшой, но рост ипотечных сделок с недвижимостью, — говорит Екатерина Владимировна. — Во втором квартале прошлого года было зарегистрировано 983 договора с привлечением кредитных средств, а за аналогичный период 2020 года — на 339 сделок больше. Поэтому данная мера поддержки со стороны федеральных властей для Чувашии стала незаменимой. Люди смогли подобрать квартиры в строящихся многоквартирных домах, которые в скором времени будут введены в эксплуатацию, и заключить договоры долевого участия. Напомню, что социальная ипотека не распространяется на нежилые помещения, квартиры на вторичном рынке и частные объекты. Льготный кредит на жилье можно оформить до 1 ноября 2020 года».

И кредитные каникулы помогают

Еще одно весьма полезное для граждан государственное решение. Не секрет, что пандемия COVID-19 подкосила финансово многих россиян. Правительство России экстренно стало принимать меры по поддержке населения. «На ура» жителями многих регионов были приняты кредитные каникулы. Граждане, пострадавшие от пандемии, вправе обратиться в кредитную организацию для предоставления льготного периода по ипотечному кредиту.

Максимальная отсрочка по платежам составляет шесть месяцев. Заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их. Все вопросы решаются в индивидуальном порядке.

Но под ипотечные каникулы подпадают не все договоры. Среди необходимых условий — предметом ипотеки должно являться единственное жилое помещение и то, что заемщик находится в трудной жизненной ситуации. Кроме того, учитывается факт, что ранее положения ипотечного договора по требованию гражданина не изменялись. По данным Управления Росреестра по Чувашии, местное население не преминуло воспользоваться предложенной господдержкой.

С апреля по август 2020 года в ведомство поступило 53 заявления от кредитных организаций о предоставлении льготного периода гражданам и индивидуальным предпринимателям.

Воспользоваться социальной поддержкой могут граждане, которые взяли ипотеку не только на готовое жилье, но и участники долевого строительства. Управление Росреестра напоминает, что обратиться в кредитные организации за отсрочкой платежа по кредиту можно до 30 сентября 2020 года.

Именно эта дата сейчас обозначена на правительственном уровне.