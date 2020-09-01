МИХАИЛ МИШУСТИН

председатель Правительства России

«Программа ипотеки под 6,5% очень популярна среди россиян, ее реализация способствовала росту количества заемщиков. Мы осенью будем принимать финальное решение о продолжении и по условиям, на которых будем предоставлять такую кредитную программу. Большинство сделок по программе льготной ипотеки под 6,5% заключено в ПФО (16225). Здесь регионами-лидерами стали Республика Татарстан (2601), Республика Башкортостан (2321) и Республика Чувашия (2074). Меньше всего сделок по программе заключено в Северо-Кавказском (1628) и Дальневосточном федеральном округах (791). Не зарегистрировано ни одной сделки в Магаданской и Мурманской областях, Чукотском АО, республиках Алтай, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Тыва».