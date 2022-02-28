Баскетболистки «ЧГУ» повторили успех

Команда «ЧГУ-Атланта» второй сезон подряд стала победителем баскетбольной Студенческой лиги РЖД. В этом году главные матчи турнира проходили в тюменском спорткомплексе «Строймаш», сообщили в Минспорта Чувашии. За титул лучшего женского студенческого коллектива боролись восемь команд. Подопечные Никиты Иванова продемонстрировали высокий уровень мастерства. В полуфинале команда «ЧГУ» выиграла у «Сирен» из НГУ имени Лесгафта, а в битве за титул наши девушки со счетом 76:58 сломили сопротивление коллектива «Сима-Лэнд» Уральского федерального университета (г. Екатеринбург)! Приз лучшего игрока турнира получила баскетболистка «ЧГУ» Вероника Михалева, которая в решающей игре принесла команде 29 очков.