3 марта. Республика в событиях и лицах

1839 — в с. Ядрино Ядринского уезда Казанской губернии (ныне Ядринского района Чувашии) родился Василий Константинович Магницкий, историк, этнограф, инспектор народных училищ в уездах Вятской и Казанской губерний. Всю свою жизнь посвятил изучению культуры и быта нерусских народностей Поволжья. Автор многих работ о семейном и общественном быте, свадебной обрядности, религиозных воззрениях, антропонимике чувашского народа. Собирал предметы для музейных коллекций, наиболее полно и подробно из дореволюционных исследователей описал археологические памятники Чувашии. Его именем названа улица в Чебоксарах.

1924 — образовано Чувашское отделение добровольного общества «Долой неграмотность». В первую очередь обучались красноармейцы, коммунисты, комсомольцы, женщины, активисты. К 1928 году в школах ликбеза обучено 70 тысяч человек — каждый восьмой взрослый житель республики.

2004 — распоряжением главы администрации г. Чебоксары пешеходная часть улицы Карла Маркса получила название «Бульвар купца Ефремова» в честь самого именитого представителя династии крупных чувашских предпринимателей конца XIX и начала XX веков — потомственного почетного гражданина г. Чебоксары Прокопия Ефремова.