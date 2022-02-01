В Новочебоксарск поедем по проездному

Уже с 1 марта на семи межмуниципальных автобусных маршрутах «Чебоксары — Новочебоксарск» изменятся правила игры. Еще в декабре перевозчики обратились в Минтранс Чувашии с просьбой увеличить тарифы на проезд между городами до 42 и 44 рублей при оплате карточкой и наличными соответственно, обосновав индексацию соответствующими расчетами. Чтобы снизить рост тарифов, профильное министерство и ООО «ЕТК» предложили ввести проездные билеты на 60 поездок со сроком действия 45 календарных дней. Одна поездка по проездному будет стоить 32 рубля. Стоимость проезда при безналичной оплате повысится до 34 рублей, при оплате наличными — до 36 рублей. Этот порядок будет действовать на маршрутах № 101, 101С, 220, 234, 262, 270 и 331. «В ближайшее время проездной билет с ограничением по количеству поездок и времени действия появится и на муниципальных маршрутах в Чебоксарах и Новочебоксарске. Данным проездным можно будет воспользоваться и на троллейбусах. Тарифная сетка будет скорректирована», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов.