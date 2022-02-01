В Чувашию прибудет круизный поезд

На праздник в Чебоксары

Межрегиональный проект «Яркие выходные в Приволжье» продолжается. В преддверии Международного женского дня 8 Марта по маршруту Оренбург — Самара — Чебоксары — Киров — Саранск — Самара пройдет трехдневный увлекательный тур «Чего хотят девушки?». В Чувашию круизный поезд прибудет 6 марта. Здесь гостей ожидает уже зарекомендовавшая себя программа «Чувашский эксклюзив», сообщают в Минэкономразвития республики.

Для туристов подготовлены праздничные мероприятия с масленичными гуляньями, знакомство с самобытной культурой чувашского народа и национальными блюдами, интерактивные театрализованные представления, презентация коллекций одежды амазонок.

«Все, кто уже приезжал в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» в Чебоксары, были впечатлены красотой и ухоженностью, богатой этнической культурой и историей, отличной кухней и удобной туристической инфраструктурой. Подобные железнодорожные туры пользуются популярностью. Одна из главных причин — растущий интерес к внутреннему туризму. Туроператоры Чувашии подключились к проекту и готовят для гостей увлекательную программу», — сказал вице-премьер правительства Чувашии Дмитрий Краснов.

Справка «СЧ» Соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма между ООО «РЖД Тур», Минэкономразвития Чувашской Республики и администрацией города Чебоксары было подписано в 2021 году. Первый туристический поезд прибыл в Чебоксары 13 июня. Тогда в столицу Чувашии прибыли 84 туриста из Пензы и Самары.

Дмитрий Ковалев