21 февраля. Республика в событиях и лицах

1886 — в чувашской деревне Старое Еремкино Самарской губернии (ныне Чердаклинского района Ульяновской области) родился Тимофей Степанович Кривов, партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда. За революционную деятельность трижды подвергался арестам, 5 лет провел в кандалах в каторжных тюрьмах. Заместитель народного комиссара финансов РСФСР, председатель ЦК профсоюза работников коммунальных предприятий. Автор воспоминаний «В Ленинском строю». Его именем названа улица в Чебоксарах.

1929 — в д. Тоганаши Красночетайского района родился Александр Дмитриевич Смалайкин, председатель колхоза «Искра» Красночетайского района. В 1971 году за выдающиеся успехи в развитии сельскохозяйственного производства удостоен звания Героя Социалистического Труда.

2000 — Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, уроженцу д. Тиуши Моргаушского района сержанту Евгению Германовичу Борисову присвоено звание Героя Российской Федерации.