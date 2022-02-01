20 февраля. Республика в событиях и лицах

1922 — ВЦИК принял декрет «Об административно-территориальном делении Чувашской Автономной области» с образованием 4 уездов: Чебоксарского, Цивильского, Ядринского, Батыревского.

1923 — в пос. Урмары родился Анатолий Семенович Казаков, летчик-штурмовик, командир эскадрильи авиаполка. Во время Великой Отечественной войны совершил 150 боевых вылетов, сбил 2 немецких самолета Ю-87. 15 мая 1946 года был удостоен звания Героя Советского Союза.

1942 — в д. Новое Ильмово Черемшанского района Республики Татарстан родился Порфирий Васильевич Афанасьев, народный поэт Чувашии, заслуженный деятель искусств Чувашской Республики, лауреат Государственной премии Чувашии в области литературы и искусства. В 1977–2002 годах — главный редактор журнала «Хат?р пул» (Будь готов), главный редактор Чувашского книжного издательства, председатель правления Союза писателей Чувашской АССР, главный редактор Чувашского радио, заместитель председателя Госкомитета Чувашской Республики по печати и информации. Известен как поэт, прозаик, переводчик.

1943 — в бою у села Сергеевка Донецкой области уроженец г. Чистополь Татарской АССР, чуваш Виктор Иванович Маринин подбил 3 танка, был смертельно ранен. 31 марта 1943 года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа улица в родном городе.

1949 — в д. Старое Янситово Урмарского района родился Николай Иванович Егоров, тюрколог-лингвист, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Чувашской Республики. Автор более 400 научных работ по этно– и топогенезу чувашей, проблемам ономастики, этимологии и исторической лексикологии.

1953 — в г. Чебоксары родился Валерий Константинович Львов, чемпион мира по боксу, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской АССР, заслуженный тренер Чувашской Республики, судья международной категории по боксу, почетный гражданин города Чебоксары. С 1973 года находился в национальной сборной СССР. Одержал более 50 побед на крупных международных турнирах, в том числе и в матчевых встречах СССР и США.

1955 — в с. Чуваш-Кубово Иглинского района Республики Башкортостан родился Сергей Григорьевич Корнилаев, заслуженный мастер спорта СССР, четырехкратный чемпион мира, многократный чемпион Европы, бронзовый призер XXII летних Олимпийских игр по вольной борьбе. С 1987 года в Чувашской Республике проводится Всероссийский юношеский турнир на призы С.Г. Корнилаева.

1969 — открыт Канашский краеведческий музей. Фонды музея насчитывают более 6 тысяч единиц хранения и включают в себя палеонтологические и археологические материалы, предметы этнографии, личные вещи и произведения известных земляков, архивы местных краеведов.