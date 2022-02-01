19 февраля. Республика в событиях и лицах

1913 — в д. Малые Ямаши Ядринского уезда (ныне Ядринского района) родился Федот Никитич Орлов, полковник, командир тяжелой бомбардировочной авиаэскадрильи. 18 ноября 1941 года в результате прямого попадания бомбы в здание в Новгороде, сброшенной с его самолета, было уничтожено 138 фашистских офицеров. 21 июля 1942 года присвоено звание Героя Советского Союза. После войны командовал отдельным авиаполком, заведовал отделом перевозок Чебоксарского аэропорта. Заслуженный работник культуры Чувашской АССР, автор книг «Огненные рейсы «Голубой двойки», «Месть «Голубой двойки». Его именем названы улицы в Чебоксарах и в родной деревне.

1913 — в чувашском селе Новые Алгаши Симбирской губернии (ныне Цильнинского района Ульяновской области) родился Евгений Иванович Майков, генерал-лейтенант инженерно-технической службы, заслуженный строитель РСФСР, заместитель командующего Забайкальским военным округом, заместитель начальника строительства и расквартирования войск Министерства обороны СССР.

1918 — в д. Малые Тюмерли Козьмодемьянского уезда (ныне Ядринского района) родился Тимофей Игнатьевич Фандеев, композитор, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР, заслуженный деятель искусств РСФСР. Его перу принадлежат опера «Нарспи», оперетты «Телей» (Счастье), «Свадьба с причудами», балет «Цветок счастья», музыкальные комедии «Ик мулкача х?валакан» (Поэма о любви), другие произведения.

1922 — в Вурнарах на базе закрытого Александринского женского монастыря открыт сельскохозяйственный техникум. Готовил младших агрономов-полеводов. В 2013 году к нему присоединено Вурнарское профессиональное училище.

1926 — организовано Чебоксарское отделение Ассоциации художников революционной России. С 1969 года — Союз художников Чувашии.