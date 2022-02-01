16 февраля. Республика в событиях и лицах

1920 — создан Чувашский областной союз потребительских обществ (с 1939 года — Чувашский республиканский союз потребительских обществ).

1932 — в с. Вознесенское Порецкого района Чувашской АССР родился Виктор Васильевич Лунеев, доктор юридических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Работал заведующим сектором уголовного права и криминологии Института государства и права Академии наук СССР, директором Московского исследовательского центра по проблемам организованной преступности и коррупции. Автор более 300 научных работ, книг и учебников по военно-криминологическим проблемам.

1964 — в д. Изедеркино Моргаушского района родилась Валентина Михайловна Егорова, заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка XXV и серебряный призер XXVI летних Олимпийских игр по марафонскому бегу. Почетный гражданин городов Чебоксары и Токио. Ее именем названа спортивная школа олимпийского резерва № 1 Минспорта Чувашии.