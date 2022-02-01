15 февраля. Республика в событиях и лицах

1920 — в чувашском селе Ямбулатово Верхнеуслонского района Республики Татарстан родился Семен Васильевич Коновалов, легендарный танкист, Герой Советского Союза. С июня 1941 года воевал командиром танка. В районе хутора Нижнемитякин Ростовской области 13 июля 1942 года экипаж под его командованием уничтожил 16 танков, 2 бронеавтомобиля и 8 автомашин фашистов. Его имя носят улицы в Казани, в районном центре Верхний Услон и родном селе. История подвига экипажа танка КВ-1 под командованием лейтенанта Коновалова стала основой художественного фильма «Несокрушимый», вышедшего на экраны в 2018 году.

1921 — в Чебоксарах открылся клуб журналистов Чувашской автономной области. Считается первым объединением работников прессы. В 1933 году образовался Союз чувашских писателей и журналистов «Канаш» (Совет), в 1957 году — Союз журналистов Чувашской АССР.

1921 — в чувашской деревне Тюбяк-Черки Апастовского района Республики Татарстан родился Семен Павлович Никитин, токарь Канашского вагоноремонтного завода. В 1959 году за выдающиеся достижения в работе удостоен звания Героя Социалистического Труда. Почетный гражданин г. Канаша, его именем здесь названа улица.

1930 — в д. Ходяково Аликовского района родился Анатолий Семенович Марков, профессор, заслуженный учитель школы Чувашской АССР. В 1963-1983 годах был ректором Чувашского государственного педагогического института имени И.Я. Яковлева, в 1983-2014 годах — профессор ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Являлся председателем Верховного Совета Чувашской АССР, председателем Чувашского комитета защиты мира.

1937 — в д. Шептахово Урмарского района родился Анатолий Михайлович Леонтьев, государственный деятель. В 1988-1994 годах был председателем Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, председателем Верховного Совета республики, полномочным представителем Правительства России по республикам Северного Кавказа. В 1995-2000 годах — председатель Чувашского республиканского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.