Планерка Главы: продовольственные выставки, централизация закупок для школьного питания

На вчерашнем еженедельном правительственном совещании не обошлось без критики. Глава республики Олег Николаев выразил удивление позицией некоторых муниципалитетов в вопросе бесплатного питания детей из многодетных малоимущих семей.

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Сформировать единый стенд Чувашии для участия в продовольственных выставках.

В прошлом году на международной выставке продуктов питания «Продэкспо» были подписаны 32 контракта, из них более 20 пролонгированы. По сообщению вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, в этом году по итогам выставки контракты еще не заключены, это произойдет позже, в течение двух-трех месяцев. При этом Сергей Артамонов считает возможным расширить состав участников «Продэкспо» на следующий год. Это позволит более масштабно представить выпускаемую Чувашией продукцию.

Положительным результатом можно считать также прошедшие переговоры с Департаментом торговли и услуг города Москвы об участии товаропроизводителей республики в столичных ярмарках. По мнению министра сельского хозяйства, это интересное и перспективное направление.

Глава республики напомнил, что в течение прошлого года уже велись разговоры о том, чтобы предприятия, которые участвуют в различных выставках, объединяли усилия и формировали единый стенд. «Чтобы за счет совместного участия дополнять друг друга и более масштабно представлять и республику, и возможности каждого из предприятий. Прошу эту работу организовать. Очень важно, чтобы мы являлись координаторами и организаторами этого процесса и раскрывали возможности для хозяйствующих субъектов», — сказал Олег Николаев.

При этом в своем докладе вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов отметил, что индекс производства сельхозпродукции в январе 2022 года оценочно составил 101,5%, выпуск пищевых продуктов, а также напитков оценивается на уровне 101,0%. Для дальнейшего наращивания производства определены перспективные инвестиционные проекты, сформирован перечень инвестиционных площадок. На 2022 год запланировано к реализации 82 инвестиционных проекта с созданием 58 рабочих мест.

ПОРУЧЕНИЕ.

Минобразования Чувашии совместно с главами администраций и госслужбой по конкурентной политике и тарифам разработать дорожную карту по централизации закупок в сфере школьного питания.

В республике горячее питание организовано во всех 410 школах. Согласно решению Президента России Владимира Путина с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание предоставляется всем учащимся начальной школы. В республике данной льготой пользуются свыше 64 тысяч учеников первых — четвертых классов. На обеспечение бесплатным горячим питанием школьников начальных классов в Чувашии в 2021 году выделено более 607 млн рублей. На 2022 год запланировано более 644 млн рублей (в том числе из федерального бюджета порядка 638 млн рублей).

Горячее питание в 146 школах передано на аутсорсинг 38 комбинатам питания, в 264 школах организовано самостоятельное приготовление пищи. Как показывает практика, когда горячим питанием занимается комбинат питания, стоимость питания выше, чем при самостоятельном приготовлении пищи.

Но в этой ситуации у муниципалитетов есть возможность рассмотреть централизованные закупки путем объединения заявок школ района или города. Это должно отразиться на качестве поставляемых продуктов питания с максимальным охватом товаров местного производителя. А также на снижении закупочной цены при больших объемах, что скажется на стоимости питания.

«Централизованные закупки — это, на мой взгляд, самый правильный путь, чтобы минимизировать фальсификат, контрафакт и повысить качество поставляемой продукции. Чем меньше лоты, тем больше возможностей проникнуть в систему обеспечения питанием у мелких игроков, которые зарабатывают за счет поставок некачественной продукции», — подчеркнул Олег Николаев. Руководитель региона считает, что централизованные закупки позволят привлекать поставщиков, способных обеспечивать качество продуктов.

ПОРУЧЕНИЕ.

Подготовить аналитическую справку в разрезе территорий о том, сколько детей из многодетных малоимущих семей могут претендовать на горячее питание и сколько получают его по факту.

Руководство республики уделяет большое внимание поддержке детей льготной категории. Из бюджета республики в прошлом году выделено около 75 млн рублей на питание учеников пятых — одиннадцатых классов из многодетных и малоимущих семей. В 2021 году данной услугой воспользовались три тысячи детей.

Сегодня бесплатное питание для таких школьников предоставляется на основании справок органов социальной защиты населения о признании семей малоимущими, и эта справка действует шесть месяцев. Муниципалитеты по соглашению с Минтруда Чувашии могут запрашивать данные сведения в порядке межведомственного электронного взаимодействия.

Но несмотря на то, что соглашения об информационном обмене заключены с 21 муниципальным образованием, в отдельных муниципалитетах не спешат получать сведения с помощью такого механизма, предпочитая требовать от родителей бумажную справку. А в Порецком, Яльчикском, Янтиковском, Алатырском и Батыревском районах, по словам министра образования Дмитрия Захарова, соглашения не заключены вообще.

Олег Николаев такое отношение со стороны муниципалитетов назвал нерасторопным и безответственным. И задался вопросом — так уж ли востребованы эти бумажные справки, когда можно все решить благодаря межведомственному взаимодействию? В этой связи Глава республики счел необходимым в ближайшее время вернуться к разговору о школьном питании с главами администраций районов и городов.

Также на еженедельном совещании первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков отметил рост республиканского бюджета по доходам на 1 февраля 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 9,7%. Расходы республиканского бюджета выросли на 29,5%. Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Чувашии Валерий Николаев рассказал об индексации социальных выплат с 1 февраля 2022 года.