Огонь в общежитии потушили, студентов расселили

Вечером 12 февраля в общежитии Чувашского государственного института культуры и искусств произошел пожар. На момент происшествия в здании было 40 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России по Чувашии. Никто из них не пострадал. В течение получаса огнеборцы потушили возгорание на четвертом этаже. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрических приборов. По словам министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светланы Каликовой, сейчас студентов разместили в общежитии на втором этаже.