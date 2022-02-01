Огонь в общежитии потушили, студентов расселили

Вечером 12 февраля в общежитии Чувашского государственного института культуры и искусств произошел пожар. На момент происшествия в здании было 40 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России по Чувашии. Никто из них не пострадал. В течение получаса огнеборцы потушили возгорание на четвертом этаже. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрических приборов. По словам министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светланы Каликовой, сейчас студентов разместили в общежитии на втором этаже.
Опубликовано: 14 февраля 2022 г.
Тэги:
Хроника ЧП
Пожары
Хроника ЧП
Пожары
Читайте также:
В Чувашии сократилось количество пожаров и коммунальных аварий
В страду горел урожай
Вчера пожарные Чувашии 7 раз выезжали на вызовы
В огне погибли четыре человека
На Московском проспекте сгорел автобус
В МЧС назвали основные причины пожаров, унесших в новогодние праздники 11 жизней
В Канашском районе полицейский спас из пожара человека
В память об Эльбарусовской трагедии будет построен мемориал