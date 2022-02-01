Хоккеисты «Чебоксар» проявили силу воли, но победы не добились

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Команда стартовала на втором этапе регулярного чемпионата первенства ВХЛ — подопечные Сергея Нуржанова приехали в Альметьевск на два матча с командой «Челны». Важнейшая битва за очки, которая могла упрочить положение «богатырей» в турнирной таблице…
Дерби двух «Че» всегда пользуются повышенным вниманием как со стороны чебоксарских болельщиков, так и поклонников дружины из Татарстана. Но из-за неготовности стадиона в Набережных Челнах встречи были перенесены в Альметьевск и проходили без зрителей.
В первом матче челнинцы сразу начали атаковать ворота «богатырей» и забрасывать шайбы — в итоге встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Татарстана.
Второй матч получился совсем другим — инициативу перехватывали то наши ребята, то коллектив из Набережных Челнов. За две минуты до конца игры «богатыри» проигрывали одну шайбу, но главная звезда нашего состава Михаил Анисин забил гол и сравнял счет в матче. В дополнительной пятиминутке чебоксарцы забросили шайбу и радовались победе, но… Судья отменил гол из-за сдвинутых ворот, а нападающему «Чебоксар» Егору Парфенову не удалось реализовать штрафной бросок. А вот челнинцы в аналогичной ситуации были точны и из под носа вырвали победу у подопечных Сергея Нуржанова со счетом 4:3.

Опубликовано: 14 февраля 2022 г.


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