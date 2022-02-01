Команда девочек из школы № 61 выиграла окружной этап соревнований по мини-футболу

В Нижегородской области завершился розыгрыш наград окружного этапа всероссийских соревнований по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу» среди детей 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения, сообщили в Минспорта Чувашии. В условиях серьезной конкуренции в течение четырех дней за медали и кубки боролись команды-победительницы региональных этапов. По итогам футбольных баталий среди представительниц прекрасного пола 2008-2009 годов рождения бронзовые награды завоевала команда девочек чебоксарской школы № 61 под руководством Сергея Лесина. В личном зачете была отмечена наша землячка Юлия Мазякина, ставшая лучшим игроком этапа.
Опубликовано: 11 февраля 2022 г.
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