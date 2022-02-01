Исход игры решился на последних секундах

После недельного перерыва «Чебоксарские ястребы» в родных стенах в рамках регулярного чемпионата суперлиги-2 сыграли с динамовцами из Майкопа. Для обострения борьбы в середине турнирной таблицы гостям непременно нужно было побеждать, а чебоксарцы находились в погоне за лидером сезона — командой «Тамбов».

В преддверии домашних матчей произошли важные перемены на тренерском мостике. Как уже сообщала «СЧ», в команду на пост главного «рулевого» вернулся Сергей Худаев. И во время матча с «Динамо-МГТУ» он в тандеме с Алексеем Мироновым управлял игрой и подбадривал ребят на скамейке запасных. Еще один важный штришок к антуражу матча: в связи с эпидемиологической ситуацией в республике встреча прошла без зрителей… Впрочем, хоть и не на стадионе, но у экранов компьютеров болельщики все равно держали кулачки за «ястребов»!

Начало встречи не предвещало беды — чебоксарцы взяли инициативу в свои руки. Когда гости из Майкопа начали догонять, то подопечные Сергея Худаева и Алексея Миронова разыграли красивую комбинацию на паркете — после проникающей передачи Дмитрия Халдеева, которой он оставил не у дел всю защиту динамовцев, Сергей Кривых элегантным броском отправил мяч в кольцо. Еще в первой половине наши баскетболисты показали заряженность на итоговую победу — все тому же Сергею Кривых, казалось, удалось «с мясом» отобрать мяч, но судьи были непреклонны и свистнули фол.

Но с течением времени гости приспособились к стилю игры «ястребов» и своими точными бросками переломили ход игры. Как бы четко и лаконично наш тренерский дуэт не давал указания баскетболистам во время тайм-аутов, наша команда ушла на большой перерыв в роли догоняющих.

После кратковременного отдыха «ястребы» встрепенулись, но итогового успеха хозяевам никто не гарантировал. К середине последней четверти «догонялки» чебоксарцев увенчались успехом и на табло горели равные цифра. Концовка обещала быть огненной, но… «ястребы» в важнейший момент не реализовали несколько дальних бросков и проиграли встречу со счетом 77:81. Самым результативным игроком у чебоксарцев стал Павел Новиков, набравший 16 очков. Результат повторного матча станет известен уже после выхода номера в печать.