«Дачная амнистия 2.0» позволит зарегистрировать землю под самостроем

Настоящий подарок в канун Нового года преподнесли многим россиянам Госдума и Президент России Владимир Путин. Как уже сообщала «СЧ», 30 декабря 2021 года был подписан федеральный закон №478-ФЗ, который сразу же окрестили «дачная амнистия 2.0».

Его положения распространяются на так называемые самовольные индивидуальные жилые дома, построенные до 14 мая 1998 года — даты вступления в силу ранее действовавшего Градостроительного кодекса РФ. В большинстве случаев люди в таких домах живут уже не один десяток лет, прописаны в них. Дому присвоен адрес. Есть технические документы на него, а вот на земельный участок бумаги отсутствуют. Органы местного самоуправления воспринимали такие объекты как самострой, поэтому у владельцев домов даже в судебном порядке не было возможности узаконить свои права.

С 1 сентября 2022 года — дня, когда начнет действовать «дачная амнистия 2.0», у владельцев домов с сомнительным статусом наконец появится реальный шанс стать полноправным владельцем недвижимости. Согласно новому закону оформить землю под жилым домом можно будет, обратившись в администрацию с заявлением о предоставлении земельного участка, приложив любой документ, подтверждающий, что еще до мая 1998 года они владели капитальным объектом на этом участке. В этом случае предоставление земельного участка будет бесплатным. Получив заявление, представители администрации должны будут выехать на место и убедиться, что на данном земельном участке действительно имеется жилой дом, и составить акт осмотра.

Чтобы воспользоваться таким упрощенным порядком, жилой дом должен отвечать нескольким требованиям: построен до мая 1998 года, находиться в границах населенного пункта, расположен на государственной или муниципальной земле. Также необходимо иметь документы, подтверждающие принадлежность дома заявителю. Доказательством могут служить прописка, оформленная до 14 мая 1998 года, технический паспорт на дом до 1?января 2013 года, договор о подключении жилого дома к инженерным сетям, квитанции по оплате ЖКХ.

«Дачная амнистия 2.0» — уникальный закон. Он разрубит гордиев узел, который десятилетиями не дает людям полноценно владеть и распоряжаться своей недвижимостью, — комментирует руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева. — В Чебоксарах существуют целые улицы, где дома были отстроены еще в советский период без должного выделения земельных участков под застройку. Все это время люди жили в собственных домах практически на птичьих правах. Новые принципы оформления недвижимости помогут им разрешить проблему». Изменения коснутся и прав наследников. Граждане, которые приняли участок в бессрочное пользование или в пожизненно наследуемое владение, смогут распоряжаться им по своему усмотрению. Ранее это было невозможно.