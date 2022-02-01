Книжки от Крупской

Восемьдесят с лишним лет назад чувашские пионеры из Тетюшского района Татарстана написали письмо Надежде Константиновне. Подробности этой истории выясняла корреспондент газеты «Авангард» Мадина Ибатуллина.

Пожелтевшая от времени подшивка газеты «Авангард» за 1979 год. В номере от 12 июня было опубликовано письмо учителя-пенсионера Александра Белоусова под названием «Посылка».

«44 года назад в Богдашкине открылась неполная средняя школа. Посещать ее стали дети трех чувашских деревень: Иокова, Богдашкина и Пролей-Каши. Всего 195 человек. В первый же год в школе начали организовываться детские пионерские коллективы. Как-то учитель русского языка Лев Ильич Курков собрал учащихся и прочитал наставления Н.К. Крупской пионерам», — пишет педагог. После этой беседы ребятам пришла мысль написать письмо организатору и главному идеологу советского образования и воспитания молодежи. Интересен сам текст, в котором зафиксированы сведения из истории села: «Надежда Константиновна! Мы, учащиеся Богдашкинской школы, по национальности чуваши. Школа состоит из отдельных домиков, классы ветхие. Видя это, крестьяне-колхозники решили закрыть церковь и отдать ее под школу. У нас еще организовали вечернюю учебу. На нее ходят жители трех сел. Но школа у нас бедная: нет учебников, нет книг художественной литературы. Мы, учащиеся-пионеры, надеемся на вашу помощь». И подписались: «Валентин Солодовников, Аверьян Роткин, Варвара Татаркина и другие».

В ответ на письмо из Москвы в школу пришла большая посылка с книгами. Были в ней сказки и стихотворения Пушкина, «Ревизор» и «Коляска» Гоголя, стихотворения Некрасова, сказки Салтыкова-Щедрина и много других произведений.

Судьбой этого исторического подарка я поинтересовалась у учителя русского языка Валентины Майоровой.

«Сама я не видела эти бесценные книги, но историю о том, что дети написали письмо Надежде Крупской, и она в ответ сделала школе щедрый подарок, слышала», — сказала Валентина Ильинична.

Откликнувшись на просьбу помочь в поисках раритетов, педагог обратилась к бывшему директору школы Владимиру Тайманову.

«У нас в начальных классах преподавала Ольга Семеновна Солдаткина, 1928 года рождения. Приехала из Алькеевского района и всю жизнь учила детей в Богдашкинской школе. Где-то в третьем классе она рассказывала нам про историческое письмо и присланные книги — произведения русских классиков, но сам я их не помню», — сообщил Владимир Михайлович. И добавил, что его супруга, Лидия Павловна, тоже ветеран педагогического труда, видела эти книги.

«О том, как появились они в школе, о письме, которое написали дети, поведала нам сельский библиотекарь Зинаида Тимофеевна Роткина. Это было в 1970-х годах. Помню, показывала нам эти книги, пожелтевшие, отремонтированные. Но названий книг не запомнила», — рассказала позже Лидия Тайманова.

К сожалению, не удалось связаться и с родственниками пионеров, написавших письмо. Племянник Валентина Солодовникова Николай Солодовников помнит только рассказы, но не знал, что дядя поставил свою подпись под прошением. Нет уже и Аверьяна Роткина, в прошлом году ушла из жизни его супруга Зинаида Тимофеевна, замечательная женщина, проработавшая долгие годы в библиотечной системе, наш общественный корреспондент. В Чебоксарах прожила свои последние годы Варвара Татаркина.

Где находятся раритеты, подаренные легендарной Крупской, — произведения русских поэтов и писателей, какова их судьба, выяснить пока не удалось.

Газета» Авангард» (Тетюшский район)

25 января 2022 года