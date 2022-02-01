8 февраля. Республика в событиях и лицах

1922 — Чувашский облисполком постановил «ввести чувашский язык в качестве государственного и обязательного во всех местных государственных, советских и кооперативно-общественных учреждениях». Это было закреплено в первой Конституции Чувашской АССР 1926 года. В 1990 году Законом «О языках в Чувашской Республике» чувашский язык наряду с русским был признан государственным.

1992 — Верховный Совет Чувашской ССР поименным голосованием принял Закон «Об изменении наименования Чувашская Советская Социалистическая Республика». Новое название: Чувашская Республика–Чăваш Республики. В 2001 году название снова изменилось — Чувашская Республика–Чувашия.