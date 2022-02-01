Председатель СНТ оштрафован за установление завышенных тарифов на электроэнергию

Прокуратура Моргаушского района в ходе проверки СНТ «Просвещенец» выявила факты завышения регулируемых государством цен (тарифов) на электроэнергию. Решением общего собрания товарищества установлена оплата за потребленную электроэнергию только по показаниям электросчетчиков по утвержденному тарифу на сумму 4 руб./кВт·ч, что является нарушением требований федерального законодательства.

Плата за пользование электроэнергией в регионе устанавливается постановлением Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам. По этому документу садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам установлен одноставочный тариф с 1 июля по 31 декабря прошлого года в размере 3,60 руб./кВт·ч. Таким образом, СНТ производило начисление членам товарищества за электрическую энергию по одноставочному тарифу с превышением установленного органом государственной власти тарифа.

В связи с этим в отношении председателя СНТ «Просвещенец» прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении. Виновное должностное лицо оштрафовано на 50 тысяч рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.

Кроме того, в адрес председателя садоводческого товарищества внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения. Однако на протяжении более двух месяцев законные требования прокуратуры района не исполнялись. В связи с чем в отношении председателя в январе нынешнего года возбуждено дело об административном правонарушении (неисполнение законных требований прокурора), которое в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

В пресс-службе прокуратуры республики отметили, что требования прокуратуры района по установлению цен за потребленную электроэнергию в размере 3,60 руб./кВт·ч председателем СНТ «Просвещенец» исполнены только после возбуждения нового дела об административном правонарушении.