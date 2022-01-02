Школьники Чувашии вышли в финал Национальной технологической олимпиады

От космоса до нейротехнологий

Завершился очередной этап Национальной технологической олимпиады — одной из престижных всероссийских олимпиад, входящих в список олимпиад и конкурсов, рекомендованных для участия Минпросвещения России. Сразу несколько школьников из нашей республики смогли попасть в финал НТО. Среди них — воспитанник мастер-студии «Космические технологии» Центра одаренных детей и молодежи «Эткер» Максим Сосновский.

Десятиклассник 4-го лицея Чебоксар с начала учебного года усердно занимается в студии космических технологий. А до этого был постоянным участником образовательной программы в области космоса «Дежурный по планете». В 2020 году, по словам педагога «Эткера» и старшего преподавателя кафедры информационных технологий, энергетики и систем управления чебоксарского политеха Алексея Самсонова, Максим даже стал победителем в направлении «Цифровой лесничий». Юноша увлекается географией и физикой, ну и без знаний по информатике и программированию тинейджерам сегодня никак.

«НТО — сложная олимпиада, которая объединяет несколько профилей. Максим стал финалистом трека «Анализ космических снимков и геопространственных данных», — рассказал Алексей Михайлович. — В первом туре он решал задачи по географии и информатике. Во втором — выполнял задания, ориентированные на программистов и географов-дешифровщиков».

Как разъяснил наставник, в финале, что пройдет в Ханты-Мансийске с 4 по 9 апреля, лицеисту из Чебоксар предстоит решить задачу, посвященную алгоритмам и методам обработки космических снимков, которые помогают оценить события, происходящие на поверхности Земли и в ее атмосфере: облачность, пожары, ледовую обстановку, наводнения и так далее.

«Сейчас Максим усиленно готовится к финалу, мы обязательно будем болеть за него всей нашей студией», — верит в своего воспитанника Алексей Самсонов. Кстати, под его руководством в «космической» мастерской «Эткера» бесплатно занимаются порядка 20 ребят младшей и старшей группы. Юные астронавты проводят космические наблюдения, изучают спутниковую и радиосвязь и пробуют свои силы в олимпиадах.

Охотно участвуют в НТО и воспитанники Чебоксарского кванториума. В финал по различным профилям в этом году вышли семь человек: Никита Кабаненко, Иван Сайдяшев, Кирилл Уваров, Максим Герасимов, Арсений Павлов, Виктория Егорова и Михаил Сидоров. Как и Максима Самсонова, их ждут серьезные испытания в феврале — апреле. В случае победы у школьников будет возможность получить сто баллов к ЕГЭ.

СПРАВКА «СЧ»

Участвуя в Национальной технологической олимпиаде (или НТО), школьники и студенты со всей России решают задачи, поставленные прорывными технологическими компаниями страны, и знакомятся с разными сферами: от искусственного интеллекта и «умной» энергетики до нейротехнологий и геномного редактирования.