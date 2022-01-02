В Заволжье пожарные спасли пожилую чету

В течение трех часов огнеборцам пришлось тушить серьезный пожар в садовом товариществе «Сосновка» в Заволжье. В пресс-службе МЧС России по Чувашии сообщили, что возгорание произошло во вторник вечером. Огонь полностью уничтожил двухэтажный дачный дом, после чего перекинулся на жилое здание, находящееся в метре от него. Спасателям удалось отстоять от огня соседний дом и спасти 85-летнего хозяина жилья и его 80-летнюю супругу. Медицинская помощь им не потребовалась.