Молодежи Чувашии вручили свидетельства о присвоении специальных стипендий

И все они — Татьяны

Лучшие в учебе, науке, спорте, творчестве, общественной работе — тысяча молодых жителей республики стали обладателями специальной стипендии Главы республики за особую творческую устремленность, которую они будут получать каждый месяц в течение всего года. В особый для каждого, кто учится, праздник — 25 января, День российского студенчества, или Татьянин день, — заслуженные свидетельства в торжественной обстановке под куполом Дома правительства Глава Чувашии Олег Николаев вручил почти трем десяткам стипендиатов. И все они не случайно звались Татьянами.

Кто-то из Татьян еще учится в школе, кто-то — в вузах, а кто-то успел зарекомендовать себя как профессионал в своем деле. Как, например, Татьяна Грабова. До недавнего времени девушка трудилась врачом-терапевтом в Алатырской центральной районной больнице, а сейчас работает в стационаре Республиканской клинической больницы в Чебоксарах. За плечами молодого врача — более четырех лет работы в районной больнице, куда она пришла сразу после получения диплома. Довелось ей испытать на себе и тяжесть дежурств в ковид-госпитале — несколько месяцев Татьяна Васильевна возглавляла «красную зону» в Алатырской больнице.

«Это, конечно, была работа на износ. Устаешь не столько физически, сколько психологически: не знаешь, что ждать завтра», — вспоминает она тяжелое время. А в прошлом году Татьяна приняла активное участие в социальном проекте культурно-выставочного центра «Радуга» «Арт-аптечка бойцов COVIDного фронта». Это арт-терапевтические комнаты для психологической разгрузки медперсонала «красных зон», которые появились в семи ковид-госпиталях Чувашии, в том числе в Алатырской центральной районной больнице.

Специальную стипендию Главы Чувашии Татьяна Грабова планирует направить на саморазвитие — на различные учебные курсы и литературу. В ближайших ее планах — и знакомство со столицей Чувашии. Молодой доктор переехала из Алатыря меньше месяца назад, а ее студенческие годы прошли в Саранске. Ее тезка Татьяна Лубашкина — тоже молодой специалист. Выпускница Чувашского государственного аграрного университета с прошлого года трудится ветеринарным врачом в агрофирме «Исток» Батыревского района.

На пятом курсе Татьяна проходила там производственную практику, а после получения диплома ее сразу же взяли на работу в хозяйство, что называется, с руками и ногами. Вместе с еще двумя ветеринарными врачами девушка следит за здоровьем почти 1300 голов крупного рогатого скота. «Мой рабочий день на ферме начинается в шесть утра, а иногда и того раньше — с полшестого», — рассказывает Татьяна. Работать на селе она решила еще на третьем курсе вуза, после восьми месяцев стажировки на семейной ферме в Германии. «С детства люблю животных. Особенно по душе коровки и телята. К тому же зарплата устраивает — как молодой специалист получаю 40-50 тысяч рублей», — призналась стипендиатка.

Среди обладателей денежного поощрения для молодежи есть и немало школьников. Таня Сергеева — одиннадцатиклассница Цивильской школы № 2, призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе. Как натура творческая, юная цивилянка увлекается живописью и дизайном, занимается в театральном кружке и пишет стихи. Совсем скоро ожидается выход ее первого поэтического сборника, полностью подготовленный Татьяной: от иллюстраций до дизайна. А после школы девушка собирается поступать на факультет журналистики. Стипендию она планирует вложить в свою «отдушину» — в художественные материалы для рисования.

В девятом классе чебоксарской школы № 59 учится Татьяна Киселева. Стипендией школьницу поощрили за успехи в музыке — талантливая скрипачка, победительница различных музыкальных конкурсов в этом году заканчивает Чебоксарскую детскую музыкальную школу № 2 имени В.П. Воробьева. Учиться игре на скрипке девочка начала еще в четыре года. Как представительница музыкальной семьи (мама Тани — оперная певица, народная артистка Чувашии Маргарита Финогентова), она тоже планирует связать свою жизнь с искусством. «Стипендия — это еще один шаг к исполнению моей мечты стать музыкантом. Эти средства пригодятся мне для участия в различных мастер-классах и конкурсах, а также для поддержания инструмента в идеальном состоянии», — распорядилась наградой юная исполнительница.

Специальными стипендиями отметили и других замечательных Татьян: обладательницу титула «Чувашская красавица России-2019» и золотого знака ГТО, волонтера проекта «Чувашский в чемодане» Татьяну Матросову, воспитателя детского сада № 7 «Солнечный город» в Цивильске Татьяну Назарову, учителя начальных классов Батыревской школы № 2 Татьяну Николаеву… А еще четыре девушки, у которых на Татьянин день пришелся день рождения, получили от Главы Чувашии подарок — Олег Николаев вручил им часы.

«Студенты во все времена являлись авангардом общества. Молодежь Чувашии активно инициирует множество проектов, которые поддерживаются финансово. Так, по итогам 2021 года в республике грантовую поддержку получил 41 молодежный проект на общую сумму более 33 миллионов рублей», — поздравил молодежь Олег Николаев. Порадовался он и другим успехам чувашских девушек и парней. Так, в прошлом году делегация Чувашии вошла в топ-10 команд российского фестиваля «Студенческая весна» среди 77 команд со всей страны. В молодежном форуме ПФО «iВолга», который проходит под патронажем полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова, ребята из Чувашии заняли шестое место, а в окружном фестивале «Театральное Приволжье» стали победителями в шести номинациях. Кроме того, Чувашия заняла третье место в реализации общественных проектов ПФО. Успехи молодежи Чувашии, по словам Главы региона, вдохновляют и побуждают задуматься о государственной политике для молодежи — чтобы молодое поколение более активно воплощало в жизнь свои проекты и связывало судьбу с республикой.

Олег Николаев пожелал молодым людям дерзать, быть смелыми, делать много добрых и полезных дел и не останавливаться на достигнутом. А в качестве напутствия привел известное выражение: «У мастера значительно больше ошибок, чем у дилетанта попыток».

CПРАВКА «СЧ»

На стипендию Главы Чувашии за особую творческую устремленность могут рассчитывать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, добившиеся значительных результатов в учебе, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании. По итогам прошлого года на соискание стипендии свои портфолио представили 1938 человек (в 2020 году — 1860), из которых отобрали 1000 самых достойных. Среди обладателей стипендии больше всего школьников и студентов, почти четверть — работающая молодежь, есть также представители общественных объединений. Ежемесячно с 1 января по 31 декабря 2022 года им будут выплачивать 1830 рублей.