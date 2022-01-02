Чебоксарско-Чувашская епархия отметила 75-летний юбилей

«Русская православная церковь является проводником традиционных ценностей, присущих русскому, чувашскому народам. Это — уважение друг к другу, семейные ценности и добро». Такими словами Глава Чувашии Олег Николаев открыл торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Чебоксарско-Чувашской епархии.

Юбилейная дата епархии, уточним, выпадала на прошлый год. Но из-за коронавирусных ограничений торжества перенесли — состоялись они лишь на минувшей неделе. Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, Олег Николаев подчеркнул, что Чувашская митрополия для правительства республики является одним из важнейших партнеров, взаимодействие с которым направлено на формирование гармоничной среды духовно-нравственного развития людей. В настоящее время действует четырехстороннее соглашение о сотрудничестве, заключенное между Кабинетом министров республики, Чебоксарско-Чувашской епархией и епархиями в Канаше и Алатыре.

Митрополит Чебоксарский и Чувашский, Глава Чувашской митрополии высокопреосвященнейший Савватий отметил, что 75 лет в рамках вселенской православной церкви — совсем небольшой срок. Между тем это время сопоставимо с продолжительностью средней человеческой жизни, и за прошедшие со дня основания годы в епархии произошло много ярких и важных событий. Владыка поздравил присутствующих и пожелал Божией помощи в добрых делах.

Справка «СЧ» Сейчас Чувашская митрополия включает в себя три епархии: Чебоксарско-Чувашскую, Канашскую и Алатырскую. Самостоятельная Чебоксарско-Чувашская епархия была образована в 1946 году. В разные годы ею управляли архиепископ Илларий (1946-1951 гг.), епископ Иов (1951-1955 гг.), архиепископ Мануил (1955-1960 гг.), архиепископ Николай (1960-1972 гг.), архиепископ Вениамин (1973-1976 гг.) и митрополит Варнава (1976-2020 гг.). 25 августа 2020 года Чебоксарско-Чувашскую епархию возглавил митрополит Савватий. На 1 января этого года в Чувашии насчитывалось 255 зарегистрированных православных религиозных организаций, 283 храма и семь монастырей.

Медали и грамоты священнослужителям

Указом Главы Чувашии от 20 января за заслуги в сохранении и развитии духовных и нравственных традиций и плодотворную деятельность государственными наградами отмечены священнослужители Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат).

Медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награждены Андреев Валерий Григорьевич — протоиерей, настоятель православного Прихода храма Казанской иконы Божией Матери, с. Альгешево Чебоксарского района; Шитов Антон Михайлович (игумен Феодосий) — настоятель Александро-Невского православного мужского монастыря, д. Кюрегаси Моргаушского района.

Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Михайлов Александр Михайлович — протоиерей, настоятель православного Прихода храма Космы и Дамиана, с. Тобурданово Канашского района; Павлов Алексей Аполлинарьевич — протоиерей, клирик православного Прихода храма Воскресения Христова, г. Чебоксары.