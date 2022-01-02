За фиктивную должность — штраф в размере 350 тысяч

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах выслушал приговор генеральный директор ООО «ПКФ «Техник-Универсал», представивший в налоговую службу данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.
Установлено, что с апреля 2017-го по январь 2018 года злоумышленник создал подконтрольное юридическое лицо ООО «Чебторгмет», после чего получил согласие от своего знакомого стать его фиктивным руководителем. Для этого через подчиненного сотрудника он представил в ИФНС России по Чебоксарам пакет документов, содержащих ложные сведения о снятии с должности директора фирмы и назначении на нее своего знакомого. В результате в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена соответствующая запись, знакомый директора стал фиктивным руководителем организации, а значит, подставным лицом.
Несмотря на то, что обвиняемый не признал вину в совершении данного преступления, его причастность доказана совокупностью собранных в рамках расследования уголовного дела доказательств. Приговором суда (еще не вступил в силу) ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

Опубликовано: 20 января 2022 г.


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