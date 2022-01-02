Хĕл Мучи вошел в «десятку» самых популярных новогодних волшебников

Как часто упоминаются зимние волшебники в российских федеральных и региональных СМИ и чьи Деды Морозы активнее всего участвуют в общественной жизни — такое исследование провели аналитическое агентство «Смыслография» и коммуникационное агентство «АГТ». В десятке самых популярных сказочных персонажей оказался и чувашский Хĕл Мучи.

Отметим, рейтинг составляется ежегодно на протяжении шести лет. Так, по итогам прошедшего года на 10% подросло медиаприсутствие традиционных лидеров. Деда Мороза из Великого Устюга вспоминали в СМИ 235 тыс. раз, что на 21 тысячу упоминаний больше, чем в 2020 году. Чаще говорили и о Снегурочке из Костромы, ее имя звучало почти 113 тыс. раз. Замыкает «тройку» Морозко из Нижегородской области, о котором в масс-медиа было 13 тыс. публикаций. Морозко, кстати, с небольшим отрывом, но все же обошел по популярности иностранного «коллегу» Санта-Клауса.

Кратно возросла по сравнению с 2020 годом известность следующих за лидерами девяти региональных новогодних персонажей. Кыш Бабай из Татарстана сохранил за собой четвертое место. Повелитель холода из Якутии Чысхаан вышел на пятую позицию, обогнав удмуртского и новосибирского собратьев. А чувашский Хĕл Мучи занял девятое место среди 30 новогодних персонажей страны.

Исследователи полагают, что на их популярность повлияла фотовыставка «Зимние волшебники России», организованная в конце декабря в Москве на Старом Арбате. Кстати, к фотографиям прилагалось описание. «Чувашский Дед Мороз — самый музыкальный Дед Мороз России, — говорилось в справке. — Он изготавливает старинные чувашские музыкальные инструменты и играет на них. Даже волшебный посох Хĕл Мучи — это древний музыкальный инструмент кавал». Наведя телефон на QR-код, посетители выставки даже могли послушать, как звучат музыкальные инструменты.

Прославились зимние волшебники регионов и благодаря расширению числа адресатов «Почты Деда Мороза». Почта России отправляла запросы от детей не только в Великий Устюг, но и на Урал, в Удмуртию, Бурятию. Получали письма с пожеланиями и марийский Йушто Кугыза, и карельский Паккайне, и наш Хĕл Мучи.

Активнее Деды Морозы стали участвовать и в общественной жизни. Вологодский, ставропольский и якутский дедушки в прошлом году успешно вакцинировались. Волшебник Ямал Ири направил заявление о включении в единый список коренных народов России как представитель народа ханты. Хĕл ĕМучи оказался не столь публичным — много общался с детьми, привечал их в своей резиденции, организовывал конкурсы поделок из природных материалов. Зато, как известно нашим читателям, его братья-помощники поздравляли пассажиров в транспорте, дежурили на дорогах с инспекторами ДПС, а один из волшебников даже дал интервью нашей газете.

По мнению экспертов по развитию и продвижению регионов, за последнее время новогодние персонажи превратились в настоящих драйверов новогоднего туризма и отдыха, между прочим, важного и устойчивого сегмента отрасли.

КСТАТИ

Согласно исследованиям, список иностранных новогодних персонажей ожидаемо возглавил Санта-Клаус, но он немного сократил свое медиаприсутствие в российских СМИ. Падает популярность в России и финского волшебника Йоулупукки. Зато набирают славу белорусский Дзед Мароз и киргизский Аяз Ата, занявшие третье и четвертое места. Замыкает пятерку лидеров узбекский Корбобо.