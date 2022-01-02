В Чебоксарах стартовал седьмой сезон Школьной хоккейной лиги

На ледовом катке «Новое поколение» на базе спортшколы «Спартак» прошли первые матчи седьмой по счету Школьной хоккейной лиги. В нынешнем сезоне 32 коллектива, разделенных на четыре дивизиона, скрестят клюшки и поборются за главные призы — кубок Андрияна Николаева и поездку на матчи Континентальной хоккейной лиги в Казань.

Конечно, матч «Викинги» (школа № 33) против «Ястребов» (школа № 35) не мог сравниться по уровню мастерства с играми в континентальной хоккейной лиге, но в плане эмоций и желания победить юные ребята могли дать фору более опытным коллегам.

Как ни старались молодые «ястребы» покусать своих соперников, им это в ходе 45-минутного матча (таков хронометраж в матче ШХЛ) не удалось — ребята из школы № 35 проиграли со счетом 1:11. Зато они радовались своей единственной шайбе, будто чемпионат мира выиграли. Но это детский хоккей, и ничего удивительного в этом нет. А тренер победителей поделился секретом успеха с корреспондентом «СЧ».

«У нас каждый день идут тренировки, — подчеркнул наставник команды «Викинги» Валерий Филаретов. — Я был у истоков зарождения школьный лиги — в 2014 году мы провели небольшой турнир на катке по улице Афанасьева, в котором участвовали четыре детские команды. А уже в 2015 году стартовала Школьная хоккейная лига. Хоть катки в городе и есть, но детей на них просто так не завлечь, а благодаря таким соревнованиям они стремятся играть в хоккей и быть подальше от компьютеров и телевизоров».

ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ,

председатель Госсовета Чувашии: «Мы видим, что от сезона к сезону мастерство наших юных хоккеистов возрастает, а игры становятся все более зрелищными. Школьная хоккейная лига все больше расширяется — важно, чтобы этот сезон запомнился всем участникам».

Команды завершили матч, и сразу после встречи прошла торжественная церемония открытия турнира. «Школьная хоккейная лига — это уникальный проект, единственный подобный в России. Для проведения матчей задействуются уличные хоккейные коробки и крытые катки, — обратил внимание глава администрации Чебоксар Денис Спирин. — Ежегодно в нем принимают участие порядка 500 учеников». Ожидали приятные призы и победителей прошлогоднего турнира — Денис Спирин и председатель Госсовета республики Леонид Черкесов вручили юным спортсменам из школ № 1, № 33 и № 17 комплекты новых современных клюшек.

«Главным блюдом» для любителей хоккея стало противостояние коллективов «Комета» (школа №?1) и «Восток» (школа № 17). К этой встрече ответственно подошли не только хоккеисты, но и их родители — разделившись на два лагеря, папы и мамы активно поддерживали своих детей. Особенно громко звучал голос Дмитрия Муштакова, который комментировал буквально каждое действие сына Станислава и его партнеров по команде из школы №?1: «Давай по борту отыграйся!» или «Быстрей бросай!». «Я рад, что придумали Школьную хоккейную лигу — ребята развиваются и занимаются спортом, а не сидят дома в гаджетах, — сказал Дмитрий Муштаков. — Раньше я за свою районную команду в хоккей играл — сын увидел и увлекся процессом. Я не стал его отговаривать. Главное, что у ребенка желание есть».

Кстати, советы папы помогли — Станислав Муштаков стал автором первой шайбы в матче, но дальше игра развивалась в непредсказуемом ключе. Юные хоккеисты с горящими глазами, компенсируя недостаток мастерства, цеплялись за любую возможность нанести бросок. Когда «Восток» в первый раз вышел вперед, вратарь команды на радостях станцевал зажигательный танец, и зрители оценили мастерство голкипера.

Тем временем на площадке явный фаворит все равно не вырисовывался — хоккеисты в силу возраста много ошибались, но отнюдь не каждая помарка трансформировалась в пропущенный гол. Когда основное время матча приближалось к концу, а на цифровом табло горели две четверки, нападающие «Востока» все же организовали победную шайбу. После финального свистка на площадке можно было наблюдать полную гамму эмоций — ребята из школы № 1 от бессилия и досады просто упали на лед, а победители радовались первой победе в новом сезоне, побросав на лед шлемы и краги…

дословно