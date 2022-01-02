В Чувашии впервые озвучили национальную идею

Агентство Чувашинформ отреагировало на недавнюю публикацию интервью Главы Чувашии в «Российской газете». Авторы сетевого издания считают, что Олег Николаев в беседе с журналистом газеты помимо прочего впервые дал определение национальной идее на региональном уровне.

Корреспондент спросил Главу о ротации кадров в правительстве региона. На это Николаев ответил, что процессы меняются, а люди остаются те же. Причем подытожил это мыслью, которую некоторые наблюдатели уже назвали национальной идеей Чувашии.

«Да, министры поменялись. Но люди, работающие на местах, те же самые. Мы будем им помогать, способствовать тому, чтобы они могли развиваться и приносить пользу другим. Ведь самой мощной мотивацией является не заработная плата, а удовлетворенность от того, что ты сделал доброе и полезное дело. Тем более, если оно сделано для большого количества людей. Можно сказать, что основная философия деятельности правительства Чувашии — делать свою работу так, чтобы она была востребована теми, для кого ее делаешь, вызывала гордость и желание дальше развивать республику», — подытоживает Олег Николаев.

Выделим эту мысль еще раз: «делать свою работу так, чтобы она была востребована теми, для кого ее делаешь, вызывала гордость и желание дальше развивать республику». Так озвучил национальную идею на региональном уровне Олег Николаев.

Вне зависимости от того, где работает человек — в маленьком населенном пункте или в большом городе, в любой профессии, он должен желать и хотеть делать свою работу так, чтобы она была востребована теми, для кого он ее делает. А также чтобы он мог ей гордиться. И через это проявлял любовь и гордился тем, что живет в Чувашской Республике, и имел желание развивать ее дальше.

Видимо, этой идеей будет пронизано все Послание Главы Чувашии, которое он озвучит 28 января.

Напоминаем, полный текст интервью можно прочитать в номере газеты «Советская Чувашия» за 20 января.