Окунувшиеся в иордани поделились впечатлениями

Бодрит крещенская водица!

Вчера отмечался праздник Крещения Господня. Православные вспоминали, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан, а в храмах совершалось «великое водоосвящение». Освятили также купели и проруби, которые еще называют иорданями. Несмотря на то, что священнослужители считают это необязательным, каждый год тысячи смельчаков решаются окунуться в ледяную воду…

В Чувашии для купающихся на Крещение подготовили порядка 120 иорданей, 40 из них — на реках, озерах и других открытых водоемах и 80 — при храмах и церквях. У каждого закрепленного участка дежурили медики, сотрудники полиции, спасатели МЧС и ГКЧС, народные дружинники. Всего безопасность людей обеспечивали более шести сотен представителей экстренных служб. Как доложили в ГКЧС Чувашии, в крещенский сочельник, в ночь с 18 на 19 января купели республики посетили более 9 тыс. человек, свыше 3,5 тысяч из них окунулись в воду.

К счастью, ночь прошла спокойно, по предварительной информации никто не упал и не получил травмы.

КСТАТИ Минздрав Чувашии предупреждает… Купание в крещенской воде не так безопасно, как принято считать. Без специальной подготовки и опыта закаливания в холодную прорубь лезть не стоит. Даже у молодых, не говоря уже о пожилых людях, кровеносные сосуды не всегда способны правильным образом отреагировать на холодную воду. Поэтому такое купание может стать причиной гипертонического криза, внезапной остановки дыхания, сердца и у здоровых людей.

В Чебоксарах популярным местом для крещенских купаний традиционно стала площадка, оборудованная возле Свято-Троицкого мужского монастыря. Берег Волги в этом месте огородили, чтобы на территории находились только машины специального назначения. Для купаний оборудовали четыре деревянные купели с лесенками и поручнями. После погружения в ледяную воду самые закаленные купальщики, улыбаясь, позировали фотографам и неспешно переодевались в уличных кабинках.

Среди храбрецов, не побоявшихся ледяной воды, — сотрудники пожарной службы театра оперы и балета Валерий Тихонов, Леонид Няга и Андрей Евстафьев. «Есть у нас такая традиция: на Крещение с коллегами окунаться в прорубь. Пожалуй, уже лет пять-шесть вот так собираемся вместе и идем купаться», — рассказал Валерий Анатольевич. К зимним купаниям друзья, как правило, готовятся: помимо занятий физкультурой, по утрам закаляются под холодным душем. Кстати, после крещенских омовений они готовят еще и стенгазету, призывают коллег из театра вести активный и здоровый образ жизни.

«Бодрит ледяная водица?» — спрашивали их те, кто в нерешительности готовился окунуться. «Хороша! Хочется рвать и метать! Жить хочется!..» — громко восклицали они.

Даже не моргнув глазом, троекратно погрузился в студеную воду финансовый консультант Константин Яковлев. Чебоксарец несколько лет увлекается моржеванием, однако купание в Крещение для него особенное событие.

«Радуется душа! Чувствую силу духа и тела!» — просияв улыбкой, сказал молодой человек. По его мнению, каждый сам принимает для себя решение, окунаться в ледяную воду или нет. Ему, например, помогает вера. Погода, по словам Константина, нынче не самая экстремальная для купаний, на улице всего минус 5. «В воду лучше заходить, когда на воздухе пощипывает морозец,— считает горожанин. — Тогда из воды вылезать не хочется, она кажется теплой, как парное молоко…»

Если мужчины в основном переодевались в уличных кабинках, то дамы после омовения, укутавшись в халаты и полотенца, в шлепанцах спешили в пункт обогрева. К слову, таких теплых палаток на берегу установили две — для мужчин и женщин. Внутри есть столики и скамейки, здесь можно переодеться, просушиться и попить чаю. Обогревается пункт печкой-буржуйкой, а тепло внутри удерживают толстые войлочные стены.

После четырехчасового дежурства согревались возле печки молодые дружинницы. За чашкой чая отдыхали после экстремального купания и две сестры — Любовь Борисова и Людмила Яковлева. Одна из них прибежала с работы после ночной смены, вторая — специально ради такого дела взяла выходной. На вопрос, что движет ими, купальщицы ответили, что просто нравится быть активными, чувствовать бодрость, обе любят баню и не боятся принимать снежные ванны. «Это нам в удовольствие, — признались обе. — Ни разу после таких купаний не заболевали, наоборот, кажется, крепче становилось здоровье».

Отметили девушки, что места для купания в Чебоксарах самые комфортные. К купелям проложены деревянные настилы, которые, к слову, постоянно чистят от наледи и посыпают песком, чтоб было не скользко.

Между тем, к одной из иорданей по трапу спускалась семья: папа и мама с малышом на руках. Неужели тоже купаться?! Оказалось, окунаться собрался лишь Сергей, а супруга Оксана с дочкой Катюшей пришли поддержать главу семейства, кстати, многодетного (еще две дочки в тот момент были в школе и садике). «Ведем здоровый образ жизни, закаливаем и детей. Старшая дочка, например, ей 10 лет, уже полгода по примеру мамы обливается прохладной водой. Но окунаться, конечно, пока рано, без серьезной подготовки не стоит», — мудро рассудил отец.

Вот и сотрудники бригады скорой помощи, которые, кстати, дежурили у монастыря еще с вечера Крещенского сочельника, подтвердили, что если уж решились окунаться в ледяную воду, к таким бодрящим процедурам организм надо готовить. Не нужно рисковать, если есть хронические заболевания. Не рекомендовали купать в мороз и детей, ведь они быстро переохлаждаются, а последствия могут быть самые серьезные. Впереди еще неделя крещенских купаний — столько, говорят православные, сохраняется целебность воды, а потому медики попросили через газету предупредить людей, что нужно оценивать свои силы и состояние здоровья. Особенно стоит поберечь себя сейчас, когда еще не отступил коронавирус.