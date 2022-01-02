Проект «Вышитая карта России» объединит все регионы страны

Масштабные акции по сохранению и популяризации традиционной ручной вышивки набирают обороты. Планируя в 2020 году «Сурпан пĕрле», организаторы волновались, получится ли скоординировать людей, справятся ли все в срок, удастся ли собрать работу множества таких разных по характеру и опыту мастеров в единое гармоничное произведение – но все получилось. Проект «Вышитая карта Чувашии», который завершился совсем недавно, показал, что возможно и не такое: мастерам нужно было не просто продемонстрировать характерную для каждого из районов технику, но и рассказать об их истории и культуре, о достопримечательностях и самых интересных местах – и все это на небольшом отрезе канвы, заключенном в границы муниципалитета, а сотрудникам «Паха тĕрĕ» — собрать сложнейшую «лоскутную мозаику». Но и эта задача была с успехом решена, и результат превзошел все ожидания – настолько наглядно и впечатляюще раскрылось культурное многообразие республики и ее богатые традиции. И вот еще один шаг вперед – «Вышитая карта России»!

В День чувашской вышивки проекту дал старт Глава республики Олег Николаев. Идею поддержало и Федеральное агентство по делам национальностей – в Год культурного разнообразия народов России она оказалась как нельзя более актуальной. И вот в понедельник фанерные лекала, по которым мастерицы из каждой области будут создавать свою часть общего полотна, уже отправились в регионы.

Готовая карта, на которой каждый из 85 субъектов Российской Федерации расскажет о себе, будет размером 310х670 см. Регионы настолько разные по масштабу, что самые крупные лекала (для Красноярского края – 84х190 см, Сахи-Якутии – 130х150 см) пришлось разделить на несколько фрагментов для пересылки по почте, а самые маленькие (Ингушетия) разместятся на лоскутке 10х10 см. Чтобы решить эту проблему и позволить раскрыть своеобразие региона, каждому из них предложили дополнительное задание: на отдельном отрезе ткани в квадрате 35х35 см вышить элемент характерного для региона орнамента. Эти работы будут оформлены в рамы и тоже предстанут глазам зрителей.

Как объясняют сотрудники Национального музея, координирующие проект, никаких дополнительных установок участникам не дается. Условий только два: это должна быть самобытная вышивка и непременно ручная работа.

Времени на работу у мастеров немного – прислать законченные фрагменты обратно они должны уже к 15 марта, поэтому в чате, специально созданном для оперативного решения вопросов, вовсю кипит обсуждение. А не утяжелит ли карту вышивка бисером? Что делать, если на территории региона более 40 народностей, каждая со своей историей и культурой? У музейщиков сейчас горячая пора, но они довольны: главное, что регионы откликнулись, вдохновились, а ответы найдутся.

Потом начнется одна из самых сложных частей проекта – сборка. Нужно будет не просто соединить фрагменты, но и придать всему полотну вид целостного законченного произведения и укрепить так, чтобы оно выдержало предстоящее большое путешествие. Этот огромный труд возьмут на себя специалисты фирмы «Паха тĕрĕ». 12 июня, в День России, вышитую карту покажут в Чувашии, а потом выставка побывает по очереди в каждом из 8 федеральных округов, и 12 декабря, в День Конституции, окажется в Москве.

Проект с большим энтузиазмом поддержала и народная артистка России Надежда Бабкина. 12 июня участники организованного ею фестиваля-марафона «Песни России» приедут в Чебоксары с благотворительным концертом, а 12 декабря встретят карту в театре «Русская песня». «Удивительная задумка – создать вышитую карту России. Чувашия была ее инициатором, но быстро подключились и другие регионы. Вышивание этой карты станет настоящей историей о традициях нашего народа. Как будто бусинки на ниточку нанизываются, как будто звуки в песне. Так создается любое фольклорное произведение», — рассказывает певица на своем инстаграм-канале.

«Это очень значимый проект, — считает культуры Чувашии Светлана Каликова. — Перед нами открывается прекрасная возможность – увидеть и показать всю красоту и самобытность народов, которые живут в нашей стране».

Олег Николаев, Глава Чувашии «Вышитая карта будет представлена в День России, 12 июня, в Чебоксарах на фестивале-марафоне «Песни России» под руководством Надежды Георгиевны Бабкиной. В этом коллективном творчестве примут участие мастерицы всей страны – от Калининграда до Камчатки. Мы рады, что в Год культурного наследия все регионы нашей страны готовы объединиться и показать удивительную красоту и разнообразие народного искусства вышивки, все они будут представлены уникальным узором. Ранее карту Российской империи вручную вышили 150 лет назад, в 1872 году воспитанницы Московского училища ордена Святой Екатерины и поднесли в дар Александру II. Она до наших дней сохранилась в Музее Московского Кремля».