Прокуратура Чувашии отмечает увеличение числа преступлений, совершенных ранее судимыми

Только из зоны, и вновь преступление…

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя республики, совершившего новое преступление через месяц после освобождения из мест лишения свободы.

Поздним июньским вечером прошлого года нетрезвый мужчина в лесопосадке вблизи микрорайона «Байконур» напал на незнакомую 21-летнюю девушку. Угрожая убийством, затащил ее в кусты, сорвал одежду и попытался изнасиловать. Однако мужчине это не удалось, девушка смогла убежать.

Благодаря оперативному взаимодействию следователей и криминалистов СУ СКР по Чувашии с сотрудниками регионального МВД злоумышленника установили и задержали в кратчайшие сроки, он заключен под стражу. В ходе осмотра места жительства мужчины обнаружены ключи и телефон потерпевшей. В управлении отмечают, что фигурант дела ранее был неоднократно судим за совершение преступлений, в том числе половых, последний раз освободился из мест лишения свободы в мае прошлого года. В общей сложности он провел в местах не столь отдаленных больше 20 лет.

ЦИФРА Около 5000 преступлений ежегодно совершают в республике лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности

Ежегодно в республике около пяти тысяч преступлений совершают лица, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности. Причем наибольший рост числа таких деяний показали восемь районов: Алатырский, Янтиковский, Ибресинский, Красноармейский, Порецкий, Моргаушский, Шемуршинский, Московский район Чебоксар. Эти данные были озвучены в конце прошлого года на Координационном совещании правоохранительных органов по вопросам профилактики рецидивной преступности. Прокурор республики Андрей Фомин отметил, что обсуждаемый вопрос заслуживает особого внимания и актуален не только для правоохранительных органов, но и республиканских министерств, органов местного самоуправления, которые также задействованы в профилактической деятельности.

На взгляд прокурора, индивидуально-профилактическая работа с подучетными лицами, которая проводится сейчас, не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям и сложившейся обстановке. Факты ненадлежащей работы, в том числе с лицами, состоящими под административным надзором, отмечены практически в каждом территориальном отделе полиции республики. За 10 месяцев минувшего года прокурорами пресечено более тысячи нарушений законодательства о профилактике, в целях устранения которых внесено 457 представлений. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 440 должностных лиц, среди которых и сотрудники правоохранительных органов, органов власти и местного самоуправления.

Отмечено: несмотря на общее снижение преступности в регионе, количество лиц, повторно совершивших преступления, остается стабильно высоким. Особую тревогу вызывает то, что большая часть повторных особо тяжких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения, а те, кто их совершил, в основном не трудоустроены. Есть факты, когда поднадзорных проверяют нерегулярно, отмечено бездействие в отношении тех, кто не соблюдает установленные ограничения.

К примеру, из-за отсутствия надлежащей профилактической работы со стороны органов контроля в Мариинско-Посадском районе ранее судимый местный житель, находившийся под административным надзором, вновь совершил особо тяжкое преступление — убийство. В том же районе другой гражданин, ранее судимый за тяжкое преступление, опять совершил аналогичное деяние. При этом у субъектов профилактики имелись сведения, что он злоупотребляет спиртным, ведет антиобщественный образ жизни. Но действенных мер в отношении него принято не было, что, по мнению прокуроров, и стало одной из предпосылок для совершения повторного преступления.