Уроки первой учительницы ее ученики помнят всю жизнь

В школу на деревянных санках

Летом 1978 года мы, малыши, пришли в «нулевой» класс Сыбайкасинской восьмилетней школы, чтобы еще до начала учебного года начать знакомиться со школьной жизнью. Находился наш класс в старой деревянной части одноэтажного здания. Наша первая учительница представилась Анной Самсоновной Грибовой, попросила нас занять места, выбрать, кто с кем будет сидеть за партой. А затем рассказала, что мы будем учиться читать, писать и считать и познакомила нас друг с другом. Тогда я, конечно, и представить не могла, насколько мне и моим одноклассникам повезло с первым учителем, как важны будут для меня ее уроки — и не только те, что шли по школьной программе.

Анна Самсоновна могла заинтересовать каждого ребенка стать лучше, чем он есть. Всегда вдохновляла на учебу: в нашем классе проводились конкурсы между звеньями — у какого звена на этой неделе больше «5» и «4», кому надо подтянуться… Ставили флажки: красные, синие, зеленые и черные на стенде возле каждого звена. И ученики старались не подводить друг друга. Вместе делали уроки, объясняли непонятое. А еще у школы был свой приусадебный участок, и каждый класс выращивал определенную овощную культуру: морковь, свеклу, огурцы, помидоры, капусту. И снова соревновались звенья — кто осенью соберет больше урожая…

…Во втором классе зимой я каталась с горки и сломала ногу. Наложили гипс, оставили меня сидеть дома. И чтобы я не отстала от школьной программы, Анна Самсоновна по очереди отправляла ко мне одноклассников делать домашние задания по математике, русскому языку, родному языку, чтению. Из-за того, что в деревне в то время не было детского сада, несколько детей дошкольного возраста приходили ко мне. Они вместе с нами тоже учились, делали уроки. Мои родители, бабушка с дедушкой были очень рады, что меня не забывают.

8 Марта Анна Самсоновна привела весь класс (15 детей) поздравить нас с праздником. У нас дома был целый концерт — дети пели песенки, читали стишки. Благодарными зрителями, кроме меня и моих младших братьев, бабушки с дедушкой, были соседские ребятишки — дошколята.

А когда врачи разрешили мне ходить, то по глубокому снегу, на костылях, я не смогла дойти пешком до школы. И снова Анна Самсоновна, как мудрый учитель, сделала так, что за мной с утра заходили одноклассники Витя Яшков, Сергей Шишкин и Алина Смирнова. Ребята возили меня в школу на деревянных санках. Мне было совестно, что они из-за меня раньше времени выходят из дома. Поэтому через неделю я решила сама добираться до школы — шла долго, около получаса, но не утруждая моих одноклассников…

Быть самостоятельными, ответственными, поддерживать друг друга в трудных жизненных ситуациях, быть милосердными и совестливыми — этому тоже учила нас Анна Самсоновна. Быстро пролетели годы учебы в начальной школе, но с нашей первой учительницей мы не расстались. 1 января, в день ее рождения, мы с одноклассниками всегда приходили поздравить Анну Самсоновну — и когда учились в старших классах, и потом, когда поступили в вузы, начали работать.

36 лет проработала Анна Самсоновна в Сыбайкасинской школе Моргаушского района, была награждена многими Почетными грамотами, в том числе и от Министерства просвещения РСФСР, знаком «Отличник народного просвещения». Но главной наградой для нашей учительницы была любовь ее учеников — многим из них она помогла в становлении личности, в выборе жизненного пути.

Уже восемь лет нашей Анны Самсоновны нет с нами. Но до сих пор, когда я принимаю важные решения, перед глазами встает первая учительница. И мысленно я задаюсь вопросом: что бы она сказала, как бы она посмотрела на принятые решения? Она была добрым, честным, понимающим человеком, настоящим другом для своих учеников. Таким и должен быть Учитель с большой буквы.

Надежда Сядарова, Моргаушский район