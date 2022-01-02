ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент России

«Хотел бы несколько слов сказать об одном из вопросов социального характера, касающихся миллионов наших граждан, имею в виду индексацию пенсий. Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть даже выше инфляции, сейчас она смотрится как 8,4 процента, — на 8,6 процента, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение».

(Из выступления на совещании с членами правительства, состоявшемся 12 января)