Юные чебоксарцы создали 65 мультфильмов про Сурский рубеж

Год, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, завершен, но сайт сурскийрубеж.рф. продолжает работу. Вчера на нем появилась коллекция мультфильмов, которые с помощью взрослых создавали юные чебоксарцы. В прошлом году, напомним, в детсадах столицы Чувашии прошел онлайн-фестиваль авторских мультфильмов «По страницам Сурского рубежа», посвященный 80-летию начала строительства оборонительных сооружений. Творческие коллективы в составе детей, родителей и педагогов представили анимационные работы, рассказывающие о трудовом подвиге чувашского народа в военные годы.

Посмотреть все 65 авторских мультфильмов можно на сайте сурскийрубеж.рф в разделе «Медиа-видео».