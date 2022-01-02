В 2022 году россиян ждет 244 рабочих дня и 118 выходных

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Из которых 27 — праздничные дни. С них традиционно и начался новый год.
Так как 1 и 2 января пришлись на субботу и воскресенье, то эти выходные дни, согласно производственному календарю, утвержденному Правительством России на 2022 год, переносятся на 3 и 10 мая. Таким образом, в мае у трудящихся будет два четырехдневных отдыха — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
Еще один перенос выходных нас ждет в марте. Нерабочая суббота 5 марта сдвинется на понедельник, 7 марта, и в марте мы будем отдыхать три дня подряд: с 6-го по 8-е число. Но перед этим предстоит шестидневная рабочая неделя.
23 февраля, в среду, нас ждет один нерабочий день. День России, 12 июня, выпадает на воскресенье, а День народного единства, 4 ноября, на пятницу. Поэтому выходные в связи с этими праздниками в этом году продлятся с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября, сообщают в ТАСС.

Опубликовано: 13 января 2022 г.


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