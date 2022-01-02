50 лет назад в Чебоксарах началось строительство тракторного завода

12 января 1972 года считается официальной датой начала строительства Чебоксарского завода промышленных тракторов. Тогда на стройплощадке предприятия был вынут первый ковш грунта. Постановлением ЦК ВЛКСМ стройка была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской.

Тема тракторного становится одной из ведущих на страницах газеты «Советская Чувашия». В номере за 28 января 1972 года впервые появляется рубрика «Чебоксары Тракторострой». Под шапкой «Строительство тракторного — ударный фронт» публикуются отклики участников строительства. Бригадир В. Николаев, партгруппорг Н. Яковлев, профгруппорг А. Николаева от лица коллег из первого стройтреста заверяют, что всесоюзная новостройка — «Наше кровное дело». В следующем номере управляющий трестом «Спецстроймеханизация» В. Ящук обещает также приложить все силы для успешного выполнения работ.

Слова не расходились с делом — спустя три года строители сдали в эксплуатацию первый производственный комплекс, включая сдаточный корпус, на производственных площадях которого были созданы основные цеха по изготовлению деталей и узлов, а также сборке опытных тракторов Т-330. Здесь 30 апреля 1974 года заработали первые станки, а с января 1975 года началось изготовление деталей, в основном корпусных, для первых тракторов.

Кстати С 50-летием с начала строительства Чебоксарского завода промышленных тракторов тракторостроителей поздравил вчера Глава Чувашии Олег Николаев.