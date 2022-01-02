Жительнице Чебоксар незаконно не выплатили пособие по уходу за ребенком

Прокуратура республики проверила обращение жителя Чебоксар, который пожаловался на то, что из-за него супруге не выплатили пособие по уходу за ребенком за июль этого года.

Установлено, что мать ребенка находится в отпуске по уходу за ним с января 2021 года. В связи с этим региональным отделением Фонда социального страхования ей ежемесячно выплачивалось пособие — около 10 тысяч рублей. А вот за июль не заплатили. Почему?

Из-за болезни ребенка в июне папе на пять дней оформили больничный лист и выплатили пособие по временной нетрудоспособности. Именно по этой причине маме не выплатили пособие по уходу за ребенком за июль. А это нарушает положение действующего законодательства, считают в прокуратуре. После вмешательства надзорного органа отделение ФСС устранило нарушения, оплата пособия произведена матери ребенка в полном объеме. Виновные должностные лица, допустившие указанные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.