Прокуратура обнаружила в шумерлинской пекарне антисанитарию

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На днях в Шумерлинском районе прокуратура проверила местное пищевое производство и выявила ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.
Служебные помещения долгое время не ремонтировали, нарушена отделка стен, потолков и полов. В имеющихся выбоинах скопилась грязь и черный грибковый налет.

Из-за отсутствия отопления в раздевалке и в туалете для персонала, стены покрылись чёрным грибковым налетом и плесенью.

Так же в помещениях, где хранятся продукты между стенами и полами есть щели, в которые могут пролезть грызуны. А в производственном цехе отсутствует раковина для мытья рук. В туалете хоть и раковина имеется, холодная вода не поддается, а горячая не предусмотрена.

У организации так же не было документов на вырабатываемую продукцию, технологические инструкции по производству хлеба, а также сведения о безопасности используемого сырья. Не были предъявлены и медицинские книжки работников.

По результатам проверки в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении

 

 

Опубликовано: 9 января 2022 г.


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