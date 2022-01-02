Прокуратура обнаружила в шумерлинской пекарне антисанитарию

На днях в Шумерлинском районе прокуратура проверила местное пищевое производство и выявила ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Служебные помещения долгое время не ремонтировали, нарушена отделка стен, потолков и полов. В имеющихся выбоинах скопилась грязь и черный грибковый налет.

Из-за отсутствия отопления в раздевалке и в туалете для персонала, стены покрылись чёрным грибковым налетом и плесенью.

Так же в помещениях, где хранятся продукты между стенами и полами есть щели, в которые могут пролезть грызуны. А в производственном цехе отсутствует раковина для мытья рук. В туалете хоть и раковина имеется, холодная вода не поддается, а горячая не предусмотрена.

У организации так же не было документов на вырабатываемую продукцию, технологические инструкции по производству хлеба, а также сведения о безопасности используемого сырья. Не были предъявлены и медицинские книжки работников.

По результатам проверки в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении