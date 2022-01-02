Глава Чувашии прошел ревакцинацию от коронавируса

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Глава Чувашии Олег Николаев прошел ревакцинацию против COVID-19. Об этом 4 января сообщила пресс-служба Главы республики. Первый, полный курс вакцинации, напомним, он прошел в мае прошлого года . А сейчас Олег Николаев привился вакциной «Спутником Лайт».

— Самочувствие хорошее, — отметил Глава республики после прививки. — Минздрав России рекомендует проходить иммунизацию от коронавирусной инфекции раз в полгода. Считаю это очень важным и призываю всех, у кого уже прошло больше шести месяцев после первой вакцинации, воспользоваться долгими новогодними каникулами и пройти ревакцинацию. Это необходимо,чтобы защитить себя и окружающих людей.

Привиться от коронавируса для жителей республики проблем не составит — пункты вакцинации в медучреждениях работают все новогодние каникулы, народу в них пока немного. График работы прививочных пунктов можно найти на сайте Минздрава Чувашии.

По данным Минздрава сейчас в республике ревакцинацию прошли порядка 69 тысяч человек. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в республике составляет 49 процентов

Опубликовано: 4 января 2022 г.


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