1000 молодых людей стали лауреатами специальных стипендий

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Соответствующее распоряжение подписано Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым.

В 2021 году на конкурсный отбор претендентов на соискание специальных стипендий для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность было представлено 1938 портфолио от 19 отраслевых министерств и ведомств.По итогам конкурса было отобрано 1000 человек – это молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, достигшие значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании.

Так, одна из стипендиаток — студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа Александра Албутова в 2021 году заняла 1 место в региональном этапе WorldSkills Россия в компетенции «Поварское дело» и на национальном Чемпионате награждена медальоном за профессионализм,
Размер специальной стипендии Главы составит 1830 рублей ежемесячно на период с 1 января по 31 декабря 2022.

Опубликовано: 31 декабря 2021 г.


Читайте также:

В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Цитата номера
Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум «Россия — Родина святая» проходит в Чебоксара...
В Чебоксарах прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.