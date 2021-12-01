1000 молодых людей стали лауреатами специальных стипендий

Соответствующее распоряжение подписано Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым.

В 2021 году на конкурсный отбор претендентов на соискание специальных стипендий для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность было представлено 1938 портфолио от 19 отраслевых министерств и ведомств.По итогам конкурса было отобрано 1000 человек – это молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, достигшие значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании.

Так, одна из стипендиаток — студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа Александра Албутова в 2021 году заняла 1 место в региональном этапе WorldSkills Россия в компетенции «Поварское дело» и на национальном Чемпионате награждена медальоном за профессионализм,

Размер специальной стипендии Главы составит 1830 рублей ежемесячно на период с 1 января по 31 декабря 2022.