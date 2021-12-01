В двух регионах страны отменили QR-коды в торговых центрах

Без QR-кода, но в маске

С 22 декабря по 20 января в Свердловской области отменены QR-коды в торговых центрах. Как сообщает «Российская газета», Указ об этом издал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Внести послабление в режим ограничений стало возможным благодаря снижению уровня заболеваемости, отмечает Куйвашев на своей странице в Инстаграме. Отмена кодов в ТЦ даст возможность свердловчанам беспрепятственно купить подарки перед новогодними праздниками, а бизнесу немного восполнить понесенные из-за ограничительных мер финансовые потери.

Дали послабления и общепиту — до 20 января кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время, но обязательно с QR-кодами. При этом, если кривая заболеваемости вновь пойдет вверх, сообщил губернатор, все ограничения могут вернуться.

Чуть раньше, с 21 декабря QR-коды как пропуск в торговые центры отменили и в Белгородской области. Об этом заявил в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков. «У нас количество выздоравливающих превышает количество заболевающих, снизилось в несколько раз число умерших», — написал он. Вместе с тем, как отметил Гладков, масочный режим в Белгородской области сохраняется.

Решение об отмене QR-кодов в торговых центрах далеко не все свердловчане встретили радостными аплодисментами. И в Инстаграме Куйвашева об этом тоже написали. «По ТЦ ходить, тратить деньги, чтобы была польза предпринимателям, можно, — возмущается одна из мам. — А на утренники к детям, извините, нельзя».