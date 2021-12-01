Олег Николаев: газ в Заволжье придет в 2022 году

На дворе 21 век, а в Заволжье до сих пор обогревают дома дровами и углем. Прокладка газовых труб началась в прошлом году, но пока газа на этой территории нет. Когда туда придет голубое топливо, поинтересовались тамошние жители. И не придется ли им платить из собственного кошелька за подключение к трубе?

Как заверил во время прямой линии Олег Николаев, газ придет в заволжские поселки в 2022 году. «Труба на сегодняшний день готова, и газ мог бы пойти хоть сегодня, если была бы ГРС (газораспределительная станция). Мы договорились (с «Газпромом» — автор), что в конце второго квартала следующего года ГРС будет сдана в эксплуатацию. И, самый край, к осени люди получат газ. Естественно, к этому времени мы должны реализовать и подведение газа к индивидуальным домам. Благо есть программа догазификации», — заверил руководитель республики.

По этой программе отдельные категории граждан, в частности многодетные семьи, смогут компенсировать свои затраты на подведение газа в размере 20 тысяч рублей из республиканского бюджета.

О других темах прямой линии читайте в ближайшем номере «СЧ».