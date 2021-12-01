В Чебоксарах тестируют «бескондукторную» систему оплаты проезда

В троллейбусах установили так называемые валидаторы, которые могут заменить кондукторов. Терминалы устанавливаются у входных дверей транспорта. Благодаря им пассажирам не нужно толпиться возле водителя, чтобы оплатить проезд, достаточно приложить к устройству банковскую или транспортную карту. Оно сообщит об удачно или неудачно проведенной транзакции с помощью звукового сигнала и покажет уведомление на экране. Пока валидаторами оснащены два чебоксарских троллейбуса 17-го маршрута. Если тестирование пройдет успешно, систему внедрят на всех маршрутах, сообщают в администрации города. При этом обилечивать пассажиров, пользующихся наличкой, будет водитель. Также на линии усилят контроль за «зайцами».