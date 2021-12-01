До начала пресс-конференции Владимира Путина остается два часа

Журналисты готовятся задавать вопросы Президенту

Сегодня Владимир Путин в очередной раз встретится с журналистами. Общение впервые будет проходить в зале столичного Манежа.

На пресс-конференцию аккредитовано 507 представителей средств массовой информации, как российских, так и зарубежных. В их числе и журналисты из Чувашии. Корреспондент Национальной телерадиокомпании Чувашии Вадим Муравьев планирует задать вопрос о том, можно ли такой регион, как Чувашия, которая находится в центре России, присоединить к глобальной транспортной системе страны.

Напомним, большая пресс-конференция Владимира Путина начнется в полдень. Это семнадцатый по счету диалог президента и журналистов.